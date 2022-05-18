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台東縣府宣布補助中低收入戶每人500元快篩試劑補助金

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國內本土疫情持續嚴峻，台東縣政府為照顧弱勢需求，今天宣布補助中低收入戶每人500元快篩試劑補助金，計12000名受惠。記者尤聰光／攝影
國內本土疫情持續嚴峻，台東縣政府為照顧弱勢需求，今天宣布補助中低收入戶每人500元快篩試劑補助金，計12000名受惠。記者尤聰光／攝影

國內本土疫情持續嚴峻，台東縣政府為照顧弱勢需求，今天宣布補助中低收入戶每人500元快篩試劑補助金，計12000名受惠。社會處表示，補助金5月20日直接匯入帳戶。

社會處長陳淑蘭說，500元對一般民眾來說雖不多，但對經濟狀況較不好的中低收入戶家庭來說，這筆錢也是個負擔，因此，縣府設法編列預算，祭出補助方案。

他說，中低收入戶家庭無需申請，補助款直接在5月20日匯入個人帳戶，全縣約12000名可領到補助金，所需經費約600萬元，以減輕低收入戶家庭負擔。

另避免疫情蔓延，縣府也透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長偕同發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護之確診者，共約3700份。

居家防疫照護包有衛生紙、八寶粥、保久乳、口罩10日份、泡麵、洗手乳，即溶麥片、蘇打餅乾、醬菜罐頭等，還放置關懷卡、確診者照護手冊、心衛簡介DM，並隨疫情變化所需，調整內容物。

縣府透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護之確診者，共約3700份。記者尤聰光／攝影
縣府透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護之確診者，共約3700份。記者尤聰光／攝影

低收入戶 疫情 快篩試劑

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