台東縣府宣布補助中低收入戶每人500元快篩試劑補助金

國內本土疫情持續嚴峻，台東縣政府為照顧弱勢需求，今天宣布補助中低收入戶每人500元快篩試劑補助金，計12000名受惠。社會處表示，補助金5月20日直接匯入帳戶。

社會處長陳淑蘭說，500元對一般民眾來說雖不多，但對經濟狀況較不好的中低收入戶家庭來說，這筆錢也是個負擔，因此，縣府設法編列預算，祭出補助方案。

他說，中低收入戶家庭無需申請，補助款直接在5月20日匯入個人帳戶，全縣約12000名可領到補助金，所需經費約600萬元，以減輕低收入戶家庭負擔。

另避免疫情蔓延，縣府也透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長偕同發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護之確診者，共約3700份。