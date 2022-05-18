單親媽養2童成弱勢戶 夫亡後卻無法續租北市國宅

北市國宅居住不同身份弱勢戶與一般戶，不過有單親媽媽在夫亡獨自撫養2名學童，卻無法以弱勢身份繼續承租國宅，只因丈夫過去為一般戶，無法直接轉為單親家庭保留戶，得重新排隊登記。就有議員認為做法不通情理，盼市府能修法。都發局承諾，會檢討該個案是否有其他更適合的處置方式。

目前北市仍有3459戶國宅，供經濟較弱勢民眾申請，由於租金為市場行情的2至4折，候租人數始終居高不下。不過有名獨自撫養2名未成年孩子的單親媽媽卻碰上租不了國宅的困境。

單親媽投訴，丈夫過去以一般戶承租國宅，幾年前過世後，今年2月收到公文通知租約到期不得續租，由於經濟狀況也不佳，希望能轉為特定身分續租卻遭拒。

北市議員吳世正表示，雖然該個案符合「單親家庭」特定身份資格，由於她是「繼承」先生以一般戶身份承租的國宅，沒辦法直接轉為單親家庭保留戶身份，且租期以達法定最長11年，如果想要繼續住在出租國宅的話，必須以單親家庭保留戶的身份重新登記排隊。

吳世正說，出租國宅為了能照顧到多一點社會更弱勢租屋族群，所以才會訂定出租期限，但執行上應多些彈性，尤其租屋的都是弱勢民眾，現有的承租條件無法兼顧到情和理，這位單親媽媽為了孩子繼續就學，勢必得在原來的出租國宅附近找房屋承租，租金至少2倍起跳，恐怕單親家庭生活更困難，

吳世正要求都發局檢討修訂「國宅出租及管理辦法」，針對承租人過世，配偶若撫養未成年子女且經濟狀況仍不佳，應該同意其續租到子女國中畢業，協助減少社會問題，而不是增加社會問題。

北市都發局住宅服務科科長陳正廷回應，台北市出租住宅資源有限，為了資源輪替使用的公平性及有效充分利用住宅資源，市府仍有訂定承租年限，相關期限其實已經針對弱勢戶給予延長，而該個案情形，都發局承諾將檢討是否適合調整，或有其他的處理方式。陳正廷強調，國宅出租條件會滾動式檢討相關規定，盼入住後的民眾能安居在北市。