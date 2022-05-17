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響應國際博物館日 新北博物館518免門票就能入場
每年5月18日為國際博物館日，新北文化局透過3面向讓民眾體驗博物館的美，且518當日免門票就能參觀博物館，同時「新北博」線上平台購買文創品當日享8折優惠，並再次推出秒殺限量的新北博卡及特色提袋。
國內疫情雖嚴峻，國際博物館日新北不缺席，以數位創新出發，從便民角度將新北博物館群的門票、體驗課程及特色文創品等，整合為「新北博」品牌線上平台。
在永續發展方面，藉由五條美學廊帶，打造新北各區特色之品牌活動達到聯合國SDGs永續發展目標，如黃金博物館以礦山藝術季，開發藝術地景、推出文化行旅跨界合作；鶯歌陶瓷博物館則推出國際陶藝雙年展、鶯歌燒品牌及春遊三鶯、鶯歌藝術季等活動，還有淡水古蹟博物館、十三行博物館、坪林茶業博物館等，以各年度品牌活動打造五條美學廊帶的區域特色。
社群教育方面，除邀請民眾參與實體課程或展覽外，同時也開發數位博物館，不再受限於時空，隨時隨地上網瀏覽博物館之3D藏品、展覽環境，林本源古蹟的建築風華、淡水紅毛城的異國建築風格、鶯歌陶博館的國際級陶藝典藏等。
文化局表示，新北博物館在疫情的影響，強調永續經營、轉型發展，在5月18日國際博物館日邀請民眾，不論線上或線下，共同體驗博物館的文化美學饗宴。
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