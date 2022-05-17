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新北捷運欠加班費近5個月 議員質疑成「公股慣老闆」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北捷運公司遭員工爆料指出，已積欠加班費近5個月。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司遭員工爆料指出，已積欠加班費近5個月。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司遭員工爆料指出，已積欠加班費近5個月。新北民進黨議員鄭宇恩表示，新北捷運有30億資本額的公股公司，問題拖了將近半年還沒解決，質疑成「慣老闆」。新北捷運局長李政安回應，該案申請加班已在上個月通過，待行政流程核過就會發放。

鄭宇恩指出，淡海輕軌自去年12月底，移交回新北捷運公司管理，卻從今年1月起就沒有按時發放加班費、夜點費及過年值勤津貼至今，基層運務員、司機員只領到本薪，欠薪至少4個月。

鄭宇恩說，今年3月起陸續收到多位新北捷運員工反映，因人力緊繃，許多司機員每月加班時數都長達30至40小時，但對應的加班費卻遲遲沒有發放，向主管反映得到的答覆卻是「少數人紙本加班單未填寫完成、需要董事會簽准」，一拖就是近5個月，讓他們僅領有本薪過活。

然而員工申訴時都不敢表明身分，因依據當時簽的勞動契約，對新北捷運公司較為有利，一旦被發現，不僅會丟了工作，還要高額賠償金。鄭宇恩表示，新北捷運公司單方訂定的勞動契約，無論在最低服務年限、可長達9個月的試用期、遭資遣沒有資遣費還要繳納賠償金等，依勞基法來看都是很有疑慮的，市府卻縱容成新北捷運員工緊箍咒。

對此，李政安說，加班費要經過行政程序才會核給，員工申請加班費已在上個月已通過，待行政流程核過就會發放。李強調，加班費不是發不出來，會再回去了解情況。

加班費 新北 捷運

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