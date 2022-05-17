工地圍籬彩繪造城市美學 新北圍籬綠美化評選開跑

年度施工圍籬綠美化評選開跑，新北工務局邀請全市建築工地參賽，希望藉由特色圍籬，翻轉城市新美學，即起自6月15日止報名。另外，民眾自7月16日至7月29日也能於工務局臉書粉專選出印象深刻作品，就能參與抽大獎。

為消彌大眾對建築工程施工圍籬外觀單調乏味、有礙觀瞻的刻板印象，工務局近年來陸續推動圍籬景觀再造，突破冰冷的簡單鐵皮，超越綠植栽圍籬的思維，結合文化藝術及創意發想，塑造工程圍籬媲美展示藝術櫥窗，翻轉過去民眾對工程圍籬刻板印象，也讓市容更顯整潔亮麗。

工務局說明，「111年新北市建築工程施工圍籬綠美化評選比賽」自即日起至6月15日止報名，邀請全市建築工地參賽，希望藉由特色圍籬，翻轉城市新美學。

今年施工圍籬評選活動將由評選小組依據各評選作品之綠美化或創意設計，逕行分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組，參賽者可將森林綠化及創意視覺設計等概念融入，創造出有感的生活美學及低碳環境，將一向給人冰冷、不美觀的施工圍籬妝點成都市藝廊，使圍籬煥然一新。

工務局說明，評選小組由學者、專家及公會組成，透過現勘考評與民眾網路票選結果，根據「美化」主軸設計理念、綠化及美化效果、工地環境與維護管理等項目，綜合選出獲獎者。