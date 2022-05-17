新北將強制要求租屋裝住警器 未安裝最高罰3萬

新北7月起將強制要求多類住宅安裝住警器，新北市議員羅文崇認為，安裝簡單方便，也希望市府透過民政系統發放、協助安裝；新北市議員林金結也說，市府無法挨家挨戶去裝，但其實價格不貴，不會有太大負擔，呼籲民眾及房東響應。

新北市火災預防自治條例7月1日將上路，市府今宣布出租屋、違章及有火警紀錄住宅需強制安裝住警器，市府也與民間不動產業者簽合作備忘錄，要求業者未來上架出租房屋時，須標明是否安裝住警器，並鼓勵房東安裝、房客檢舉，如應安裝而未安裝，將罰6000元到3萬元。

羅文崇表示，新的大樓沒有問題，新條例大概是針對舊有公寓，其實過去就透過警消及民政系統一直在推，安裝不用特別管線、簡單方便，市府應該透過民政系統里長幫忙發放，政府也是希望正向鼓勵，希望民眾能響應安裝。

林金結也說，舊有公寓都沒有感測器及灑水系統，高雄城中城就因此釀悲劇，其實很多人都不是被燒死，而是被煙嗆死，所以住宅需要住警器，市府現在無法列預算挨家挨戶去裝，但因為價格不貴，還是希望民眾及房東響應，不至於會有太大負擔，但卻能保全生命安全。