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影／醫院進駐中和遠東工業區 廠家憂環境汙染集體抗議

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
有醫療機構要進駐中和遠東工業區某棟樓房，引發在地廠家及居民憂心，今有不少民眾站出來抗議。記者李成蔭／攝影
有醫療機構要進駐中和遠東工業區某棟樓房，引發在地廠家及居民憂心，今有不少民眾站出來抗議。記者李成蔭／攝影

中和遠東工業區今有大批民眾抗議醫療機構進駐，憂心環境汙染及住宅結構安全，中祥醫院強調一切合法進行，廢棄物也會依法處理；新北衛生局也說，醫審委員會已經通過申請。新北環保局表示，業者未來營運得有計畫並據以實施；新北工務局則說，業者疑涉及擅自施工，將到現場勘查。

中祥醫院要進駐中和遠東工業區前端樓房，引發在地廠家及居民憂心，今一早有不少園區內員工集結抗議，除判房東及醫療機構能正式訴求外，也希望市府能重視。

工業區管委會主委陳秀蘭控訴，中祥醫院租用同樓層多處空間，看來並非當初所說僅有19床，目前已經在裝潢，恐破壞住宅結構安全，更擔心未來開業後，機構的化糞池、汙水管線產生細菌率高，且醫療廢棄物也會混入園區內，造成環境污染，更擔心共用電梯造成疫情擴散。

陳秀蘭表示，原本屋主及業者都只說要做醫美及健檢等類簡單診所，後來越想越不對才發現是要經營呼吸治療等類並附設洗腎中心，令人相當憂心。現在只希望機構要有獨立設置化糞池及汙水管線、自行處理垃圾、禁止共用電梯，也希望市府監督建物結構安全。

中祥醫院行政管理部主任李詩年回應，建築是普通門診而非長照機構，流程一切合法進行，未來醫療廢棄物等也都會依法處理，醫院內也會有獨立樓梯及升降裝置，未來會持續與管委會溝通。

中和區碧河里里長賴清華說，去年就有聽說要開醫療機構，不過目前沒聽說有民眾來反應，主要當地大多為工業區，民眾下班就離開，也都由各工業區管委會自行管理。

衛生局指出，中祥醫院屬於老舊醫院遷址，目前申請醫審委員會已經通過，後續建物用途及汙水處理等，待工務局及環保局申請通過後就可啟用；診所內部空間設置標準及建物使用用途只要符合工務局相關法規，衛生局就會依法核准設立。

環保局表示，根據規定，20床以上的業者在營運前需要取得廢汙水管理計畫並據以實施，才能排放廢汙水。若未取得即逕行營運，依法可處1萬以上600萬以下罰鍰；事業廢棄物也同樣要有清理計畫書送查核准後才能營運，目前業者尚未提出申請，未來提出後將依法審查。

工務局也說，中祥醫院遷址申請已核准，但院方於新址進駐營運前應辦妥變更使用、室內裝修及建築物公安申報，不過新址目前還沒有相關變更使用及室內裝修申辦紀錄，疑涉及未經核准擅自施工，已調閱相關執照竣工圖說並至現場勘查，若擅自施工將要求立即停止違規行為並依建築法辦理。

有醫療機構要進駐中和遠東工業區某棟樓房，引發在地廠家及居民憂心，雙方仍在溝通中，不過裝潢工程已在進行。記者李成蔭／攝影
有醫療機構要進駐中和遠東工業區某棟樓房，引發在地廠家及居民憂心，雙方仍在溝通中，不過裝潢工程已在進行。記者李成蔭／攝影
有醫療機構要進駐中和遠東工業區某棟樓房，引發在地廠家及居民憂心，管委會貼出布條表達訴求。記者李成蔭／攝影
有醫療機構要進駐中和遠東工業區某棟樓房，引發在地廠家及居民憂心，管委會貼出布條表達訴求。記者李成蔭／攝影

衛生局 廢棄物 新北

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