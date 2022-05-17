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淡水紅毛城雞蛋花盛開 民眾DIY防蚊噴霧

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水紅毛城雞蛋花盛開，民眾報名參加製作具有香氣的雞蛋花防蚊噴霧。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水紅毛城雞蛋花盛開，民眾報名參加製作具有香氣的雞蛋花防蚊噴霧。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水紅毛城是大家所熟知的景點與古蹟，每到初夏時節是雞蛋花的盛開季節，新北市淡水古蹟博物館舉辦「淡古四季樂齡好悠遊-初夏DIY古蹟雞蛋花噴霧」活動，邀請15位的民眾報名參加，不僅是有專人導覽園區，還可以製作具有香氣的雞蛋花防蚊噴霧。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，其實要教大家製作雞蛋花噴霧，前置作業可是相當不簡單，館員們從去年開始蒐集大量的雞蛋花朵，依照比例浸泡在酒精原料當中，一年的時間，這次與坪頂國小與在地香草街屋合作，有了專業的指導，可以將這些原料教民眾調整比例製作成防蚊噴霧，另外還有雞蛋花抹膏。

館長黃麗鈴表示，藉由這次的DIY教學課程，報名參加的學員們不僅是可以將製作完成的雞蛋花防蚊噴霧帶回家，更可以知道在古蹟園區當中，有許多種的原生植物，而這些植物有的可以製作成為日常生活中的實用小物，希望未來民眾可以多參與古蹟DIY課程，藉此了解除了古蹟建築物之外還有許多特殊元素，讓古蹟旅程更加豐富有趣。

古蹟博物館 淡水

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