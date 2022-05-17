淡水稽徵所大學生服務隊 學以致用協助納稅

北區國稅局淡水稽徵所因疫情關係，服務人力也增加許多，有大學生組成服務團隊，來協助服務報稅的民眾，申報期間共有真理大學、淡江大學、德明財經科技大學3所大學，共80名大學生來為民眾服務。

此外北區國稅局淡水稽徵所審核員林淑娟表示，今年因為疫情關係，在國稅局淡水稽徵所當中，除了報稅服務區有大學生幫助民眾來進行所得稅申報外，也將櫃台分散到其他樓層各據點，在學生實習服務之前，也克服許多困難，學生表示，來到這裡服務民眾不僅是學以致用，還可以幫民眾解決困難。

此外這個月有八十多位相關科系的大學生，大多都是財稅系與金融相關科系，來到國稅局實習，學生說，除了學校學習書本的理論之外，實際來到報稅現場幫助民眾操作，並且幫民眾試算最節省稅金的公式，也是一種學習，更增加報稅實務上的經驗，面對民眾的報稅問題，將在校所學的相關理論，實際的應用，讓報稅不再是一件困難的事。