快訊

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝這樣說

納豆一夜換7次尿布 誤認依依是護士還問：怎能打病人？

加州教會槍擊案凶嫌曾任職輔大 校方：擔任1年講師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水稽徵所大學生服務隊 學以致用協助納稅

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
真理大學、淡江大學、德明財經科技大學3所大學，共80名大學生來北區國稅局淡水稽徵所為民眾服務。 圖／紅樹林有線電視提供
真理大學、淡江大學、德明財經科技大學3所大學，共80名大學生來北區國稅局淡水稽徵所為民眾服務。 圖／紅樹林有線電視提供

北區國稅局淡水稽徵所因疫情關係，服務人力也增加許多，有大學生組成服務團隊，來協助服務報稅的民眾，申報期間共有真理大學、淡江大學、德明財經科技大學3所大學，共80名大學生來為民眾服務。

此外北區國稅局淡水稽徵所審核員林淑娟表示，今年因為疫情關係，在國稅局淡水稽徵所當中，除了報稅服務區有大學生幫助民眾來進行所得稅申報外，也將櫃台分散到其他樓層各據點，在學生實習服務之前，也克服許多困難，學生表示，來到這裡服務民眾不僅是學以致用，還可以幫民眾解決困難。

此外這個月有八十多位相關科系的大學生，大多都是財稅系與金融相關科系，來到國稅局實習，學生說，除了學校學習書本的理論之外，實際來到報稅現場幫助民眾操作，並且幫民眾試算最節省稅金的公式，也是一種學習，更增加報稅實務上的經驗，面對民眾的報稅問題，將在校所學的相關理論，實際的應用，讓報稅不再是一件困難的事。

淡水 大學生

延伸閱讀

大學生打工第一天外送就遇劫 遭小貨車輾亡畫面曝光

東吳大學環保青年團 教淡水竹圍國小學童減塑DIY

淡水新興里關懷點送愛心 各界捐物資助弱勢

旅學堂邀民眾閱讀台茶 走讀體驗淡水茶金年代

相關新聞

影／醫院進駐中和遠東工業區 廠家憂環境汙染集體抗議

中和遠東工業區今有大批民眾抗議醫療機構進駐，憂心環境汙染及住宅結構安全，中祥醫院強調一切合法進行，廢棄物也會依法處理；新...

議員轟金剛經白念了 柯文哲回：議員主張大家盡量爽約？

採檢量能緊繃，台北市長柯文哲昨在防疫記者會怒飆，指許多民眾預約防疫急門診卻爽約，平均爽約率高達3成，「我氣死了！這實在太...

工地圍籬彩繪造城市美學 新北圍籬綠美化評選開跑

年度施工圍籬綠美化評選開跑，新北工務局邀請全市建築工地參賽，希望藉由特色圍籬，翻轉城市新美學，即起自6月15日止報名。另...

汐止區加開一處PCR篩檢站 民眾：方便很多

為了提高PCR篩檢量能，汐止區行政大樓前廣場加開篩檢站，由三軍總醫院提供服務，每天接受預約六百人，現場也提供排隊掛號做PCR。不少民眾就說，汐止區加開一站，真的方便很多。

淡水稽徵所大學生服務隊 學以致用協助納稅

北區國稅局淡水稽徵所因疫情關係，服務人力也增加許多，有大學生組成服務團隊，來協助服務報稅的民眾，申報期間共有真理大學、淡江大學、德明財經科技大學3所大學，共80名大學生來為民眾服務。

淡水紅毛城雞蛋花盛開 民眾DIY防蚊噴霧

淡水紅毛城是大家所熟知的景點與古蹟，每到初夏時節是雞蛋花的盛開季節，新北市淡水古蹟博物館舉辦「淡古四季樂齡好悠遊-初夏DIY古蹟雞蛋花噴霧」活動，邀請15位的民眾報名參加，不僅是有專人導覽園區，還可以製作具有香氣的雞蛋花防蚊噴霧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。