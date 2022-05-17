瑞芳計程車招呼站鏽蝕漏水 會勘要改善

瑞芳火車站是許多遊客到訪的地方，站前的計程車招呼站每日有許多司機排隊等候乘客，但是東北角多雨潮濕，站體有鏽蝕及漏水的情況發生，今(17)日市議員林裔綺就邀集新北市交通局、城鄉局、觀光局和公所等單位會勘，爭取經費進行改善。

市議員林裔綺表示，瑞芳水金九觀光計程車隊前的候車亭，早期透過城鄉局的專案計畫施作，年代久遠，目前漏水還有鏽蝕非常嚴重，因此邀集會勘，先要釐清權責單位，然後爭取經費進行修繕，修繕完後再轉由公所進行維管。

候車亭是計程車司機等候乘客的休憩空間，但是鏽蝕和漏水的情況讓司機們沒有一個遮風避雨的場所，司機們也表示希望能夠好好修繕，讓觀光門面更整潔，給遊客一個良好的觀感。

後續將由公所呈報經費給新北市交通局，交通局也同意要納入候車亭列管名冊進行補助修繕，修繕施作前也會跟地方進行討論，營造讓司機和遊客都舒適的候車亭空間。