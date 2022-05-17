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金山社區長輩愛運動 結業式驗收輕鬆完成

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六三社區關懷據點巷弄長照站結業式，長輩不管是動感熱舞還是伸展體操都可以輕鬆完成。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六三社區關懷據點巷弄長照站結業式，長輩不管是動感熱舞還是伸展體操都可以輕鬆完成。 圖／紅樹林有線電視提供

由新北市府社會局、金山區公所與六三社區共同辦理的社區照顧關懷據點巷弄長照站，開設的預防及延緩失能課程，在12堂課程過後，來到了結業式驗收成果階段，六三社區的長輩不管是動感熱舞還是伸展體操都可以輕鬆完成。

體適能老師說，每週二來到六三社區帶長輩運動，在12週的預防及延緩失能課程後，現在進入驗收成果課程階段，長輩在助教的檢測下，不管是舉啞鈴還是起立蹲下都可以達標，展現12堂課的學習成果。

專業的動健康老師，針對社區長輩的特性，安排從緩慢的伸展操開始，再到進階版的熱舞，讓每一位長輩按照自己最大所能，去動一動，在課程中老師還準備多元的輔助運動器材，讓長輩動到平時運動不到的肌肉。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平表示，為了兼顧運動健康與防疫安全，課程中幾乎是運動器材用完就會進行消毒，希望可以在防疫做到位的情況底下安心運動，而社區也希望延緩失能的課程內容，能夠讓長輩都帶回家，持之以恆的動健康。

金山 長照

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