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汐止區加開一處PCR篩檢站 民眾：方便很多

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區行政大樓前廣場加開篩檢站，不少民眾就說，真的方便很多。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區行政大樓前廣場加開篩檢站，不少民眾就說，真的方便很多。 圖／觀天下有線電視提供

為了提高PCR篩檢量能，汐止區行政大樓前廣場加開篩檢站，由三軍總醫院提供服務，每天接受預約六百人，現場也提供排隊掛號做PCR。不少民眾就說，汐止區加開一站，真的方便很多。

汐止區長陳健民表示，汐止篩檢站從5/15日下午開始接受民眾PCR採檢，目前每天在三軍總醫院的網站上提供六百個預約的名額，如果沒有預約到的話，來到現場也會提供採檢服務。那目前星期一、二都是額滿的，至於星期三網路上都還有名額，有需要的民眾可以視自己的時間，儘量先做預約再來到現場，以避免排隊。

新北市議員廖先翔指出，疫情持續高峰的情況下，許多民眾反應在汐止區，在快篩陽之後的PCR採檢量能非常不足，常有人動輒排十到十二個小時，甚至為了避免排這麼久，還有民眾會到外縣市去排隊，因此，建議新北市政府在汐止增加PCR採檢量能，這次也很感謝三軍總醫院願意協助汐止區，派遣辛苦的醫護人員在汐止區公所設立一個社區篩檢站，在硬體部分的設施，也和他們合作，由市政府搭設硬體設備，三軍總醫院則是在人力部分給予協助。

之前汐止國泰醫院PCR採檢爆量，大排長龍，為了提高篩檢量能，汐止區找地方設置篩檢站，後來選定了行政大樓前廣場，由三軍總醫院提供服務，而現場醫護人員使用電腦系統需要用到網路，所以，台灣大寬頻觀天下有線也提供了1G網路，從星期日到5/17日，連續幾天都六百個名額都預約額滿，開放現場掛號的部分，更有民眾提早一個半小時來排隊。

快篩陽性預約，不少民眾時間一到就趕著來做pcr，上、下午時間一開放就出現排隊人潮，不過，也消化的很快，民眾說加開一站，方便很多。

汐止 PCR

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