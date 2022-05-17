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議員轟金剛經白念了 柯文哲回：議員主張大家盡量爽約？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員陳怡君質疑，柯市長身為父母官，語帶威脅，很明顯缺乏慈悲心跟同理心。柯文哲(前右二)今天回應，他覺得很奇怪，不曉得議員是主張大家盡量爽約，還是怎樣？搞不清楚。圖／北市府提供
北市議員陳怡君質疑，柯市長身為父母官，語帶威脅，很明顯缺乏慈悲心跟同理心。柯文哲(前右二)今天回應，他覺得很奇怪，不曉得議員是主張大家盡量爽約，還是怎樣？搞不清楚。圖／北市府提供

採檢量能緊繃，台北市柯文哲昨在防疫記者會怒飆，指許多民眾預約防疫急門診卻爽約，平均爽約率高達3成，「我氣死了！這實在太過分」，並稱再來就要記身分證字號，北市議員陳怡君質疑，柯市長身為父母官，語帶威脅，很明顯缺乏慈悲心跟同理心，金剛經白念了。柯文哲今天回應，他覺得很奇怪，不曉得議員是主張大家盡量爽約，還是怎樣？搞不清楚。

柯文哲說，常常是這樣，議員會講很多話，但他也覺得很奇怪，不曉得議員是主張大家盡量爽約，還是怎樣？實在搞不清楚，是非對錯有一定標準，就是盡量預約，不來就要取消掉，才不會造成醫療體系效率降低。

柯也說，通常這樣，台北市民你跟他講了，幾乎80%的市民都會遵守。至於今天的爽約率，已經降到10多趴。

北市聯合醫院副總院長黃遵誠表示，北市防疫急門診預約頁面上就有取消功能，呼籲民眾不能來一定要取消預約，至於預約系統是提供給很急的快篩陽性民眾預約，現在預約開兩個時段，以中正紀念堂防疫急門診為例，今天夜間零點，會開後天的預約名額，只有明天跟後天兩個時段。

北市 柯文哲 快篩陽性

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