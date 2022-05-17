北市科研案品質參差不齊 挨批只做表面功夫

北市工務局2018年訂定台北市政府工務局工務建設科學研究創新計畫補助要點，鼓勵民間提出科研創新計畫，但市議員王浩指出，近年來共補助16件科研案，累計補助金雖然僅900萬元，但品質參差不齊，有的研究無助提升工程品質，有的研究單位給了市府優質建議，但最後市府卻不採納。對此，工務局表示，向來注重科研成果，有漏失會改進。

王浩舉109年新工處代辦的一棟施工大樓的創新智慧工地管理平台研究計畫為例，平台測試重點包括即時監控工地車輛，但有讀取裝置的車輛無法進出工區大門；另稱監測施工人員健康生理數據，不料配戴監測裝置會干擾工人，影響佩戴意願，計畫提出的4項研究實測項目有一半不可行，可行的部分也沒有任何可供驗證的數據。

反觀另一項針對戶外木質設施工程的提升計畫的科研案，包括改善木棧道，目的希望降低保養費用、次數，只花約40萬委託，受託單位使得滿認真，大地處也回應希望提供適合戶外使用的木材種類、使用年限、費用、產地、維護頻率分析、增加耐久性。

王浩說，此案被委託單位也提了4大問題，包括設計缺失、未加強排水、易腐材質接觸地面、施工不良、維護失當等造成設施損壞原因，不只針對問題找答案，也給建議，例如選材部分，排除單價高，建議採用國產柳杉取代美國的南方松，但市府卻仍照繼續照計畫買太平洋鐵木，不只貴且貨源不穩，又不易運送，市府花了研究費最後卻不採納。

王浩認為，北市府工務科研創新計畫補助雖然每案補助經費並不算多，但逐年累積下來也是一筆不小的數目，質疑行計畫補助審查機制，顯然無法對計畫內容進行有效審查，導致各申請計畫品質良莠不齊，甚至變成特定研究單位用來養計畫領補助的小金庫。北市府既然要花錢補助相關計畫，就該做好把關工作，而非只做表面功夫、撒錢了事。

對此，工務局表示，向來重視科研成果，後續會針對制度及研究議題與予檢討，讓科研成果更豐碩，成為後續政策推動之助益。

另外，工務局所補助的科研案是屬獎補助性質，並非採購標案，是希望透過獎助結合產學界，共同提升公共工程質量，補助計畫本科學研究精神，成果並非僅限於成功案例，成功與失敗的成果皆為重要，所提出之可行成果或改善建議，都可作為後續工程契約使用或借鏡參考。