快訊

51名醫護抱病返工、醫護不敢快篩 陳時中：沒篩就沒確診

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／淡江大橋包商身揹70條人命 向公路總局討救兵

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
造價達211億元的淡江大橋，預計後年底完工通車，主橋橫跨淡水河，總長920公尺。本報資料照片
造價達211億元的淡江大橋，預計後年底完工通車，主橋橫跨淡水河，總長920公尺。本報資料照片

造價211億元的淡江大橋，主橋墩圍堰3月因接連地震導致破裂進水，4月初施工單位趕緊在圍堰內注水平衡水壓後，對約10個破洞進行止漏，不料同月25日圍堰內抽水後再度發生漏水情形，施工單位相當擔心每天約70名工人在水平面下工作，若大面積漏水恐危及生命安全，希望公路總局同意安裝第2層圍堰，公路總局則回應，還需釐清是工程或設計問題。

預計2024年通車的淡江大橋，目前正進行主橋墩深挖工程，主橋墩鋼板圍堰今年3月因地震後漏水，4月施工單位將圍堰內注水平衡內外水壓後進行止漏作業。不料止漏作業完成後，25日圍堰內再度發生漏水狀況，當天工程會派人檢視，27日並就漏水問題邀集相關單位開會研議。

但施工單位表示，27日會後各單位共識建議可安裝第2層圍堰、並在夾縫中填土，避免每日兩日的潮汐不斷衝撞圍堰，藉以保護第1層圍堰內的施工安全。第2層圍堰約需安裝300片鋼板，施工總費用初估約5千萬元，但認為公路總局對於安裝第二層圍堰態度不明，也未說明到底要不要安裝。

施工單位認為，每天有約70名工人在圍堰內的水平面下施工，隨時可能漏水的狀況，可能讓水平面下的工人產生生命危險，讓單位承受巨大壓力，認為公路總局應出面說清楚是否同意安裝，並支付第2層圍堰相關費用。

公路總局北濱處長詹益祥則表示，淡江大橋的施工方式都有契約規範，圍堰漏水破裂，施工單位當然應該負責修復。他舉例表示，屋主請工人施工屋頂止漏，若發生漏水情形當然是請工人修復，這是工程保固範圍，不能漏水後就要求公路總局同意花錢設置第2層圍籬，認為需先釐清漏水的原因是施工或設計問題導致。

淡江大橋主橋墩4月初圍堰內注水進行止漏作業，當時內外水平面差約5公尺。圖／公路總局提供
淡江大橋主橋墩4月初圍堰內注水進行止漏作業，當時內外水平面差約5公尺。圖／公路總局提供

漏水 淡江大橋

延伸閱讀

助客運業者度難關！公總紓困貸款加碼 最高可貸5億元

基隆9026城際客運公告停駛 蔡適應協調業者無縫接軌

中橫公路多處坍方 公路總局谷關工務段搶通

脫口罩致同事持剪刀爭議 公路總局：未發生攻擊

相關新聞

獨／淡江大橋包商身揹70條人命 向公路總局討救兵

造價211億元的淡江大橋，主橋墩圍堰3月因接連地震導致破裂進水，4月初施工單位趕緊在圍堰內注水平衡水壓後，對約10個破洞...

中部大雨北部買氣佳 北農：各菜種行情漲多跌少

連續大雨，農損將在雨停後浮現，根據台北農產運銷公司統計，今日是大雨後的開市日，北農交易量1425公噸，蔬菜每公斤平均批發...

侯友宜視察北慈居家照護中心 感謝醫院不眠不休總動員

國內疫情持續發展，新北市長侯友宜今上午到台北慈濟醫院了解集中檢疫中心及居家照護管理中心情況並表示，新北居家照護量到今天已...

響應國際生物多樣性日 北市典藏植物園推3項環境教育

為響應5月22日的國際生物多樣性日，台北典藏植物園舉辦三套環境教育課程，包括綠典對對碰、綠典工程師、以及「動物肚子餓了午...

新北火災預防自治條例將上路 強制要求租屋安裝住警器

新北市火災預防自治條例今年7月1日起上路，將要求出租屋、違章及曾發生火警紀錄的住宅強制安裝住警器，市府也與民間不動產業者...

東北角夏季限定海味美食藤壺 海中威而剛、窮人的龍蝦

在北海岸、東北角海域的漁村，「藤壺」是種季節限定的美味海鮮，大多在夏季採集，在端午節前的藤壺肉質風味佳，在地耆老說，藤壺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。