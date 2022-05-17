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獨／淡江大橋包商身揹70條人命 向公路總局討救兵
造價211億元的淡江大橋，主橋墩圍堰3月因接連地震導致破裂進水，4月初施工單位趕緊在圍堰內注水平衡水壓後，對約10個破洞進行止漏，不料同月25日圍堰內抽水後再度發生漏水情形，施工單位相當擔心每天約70名工人在水平面下工作，若大面積漏水恐危及生命安全，希望公路總局同意安裝第2層圍堰，公路總局則回應，還需釐清是工程或設計問題。
預計2024年通車的淡江大橋，目前正進行主橋墩深挖工程，主橋墩鋼板圍堰今年3月因地震後漏水，4月施工單位將圍堰內注水平衡內外水壓後進行止漏作業。不料止漏作業完成後，25日圍堰內再度發生漏水狀況，當天工程會派人檢視，27日並就漏水問題邀集相關單位開會研議。
但施工單位表示，27日會後各單位共識建議可安裝第2層圍堰、並在夾縫中填土，避免每日兩日的潮汐不斷衝撞圍堰，藉以保護第1層圍堰內的施工安全。第2層圍堰約需安裝300片鋼板，施工總費用初估約5千萬元，但認為公路總局對於安裝第二層圍堰態度不明，也未說明到底要不要安裝。
施工單位認為，每天有約70名工人在圍堰內的水平面下施工，隨時可能漏水的狀況，可能讓水平面下的工人產生生命危險，讓單位承受巨大壓力，認為公路總局應出面說清楚是否同意安裝，並支付第2層圍堰相關費用。
公路總局北濱處長詹益祥則表示，淡江大橋的施工方式都有契約規範，圍堰漏水破裂，施工單位當然應該負責修復。他舉例表示，屋主請工人施工屋頂止漏，若發生漏水情形當然是請工人修復，這是工程保固範圍，不能漏水後就要求公路總局同意花錢設置第2層圍籬，認為需先釐清漏水的原因是施工或設計問題導致。
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