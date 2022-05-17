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新北創客季開跑 以廢棄物打造永續減碳作品

中央社 / 新北17日電

新北市教育局創客季今天揭幕，以永續、多元、數位為主軸，並以虛實整合方式同步呈現聯合國永續發展指標SDGs概念，利用廢棄物打造文青環保袋、杯墊、水循環裝置等減碳作品。

市府教育局表示，從民國103年推動創客教育，並成立11所自造教育及科技中心；創客季系列活動實體展今天在市府大廳揭幕，使用校園在地特色廢棄物為特色，以減碳為設計理念。

教育局舉例，瑞芳國小使用鄰近海邊的塑膠廢棄物，做出「塑食大餐」；武林國小結合回收寶特瓶做成的「水循環裝置」，使用回收餐盒製作「種樹」。校園推動創客的老師，希望透過創客教育挖掘孩子對創客興趣，更支持青年團隊創業。

教育局長張明文表示，鶯歌國中應用回收媒材製作陶藝作品「桌遊」；中和國中與產業合作，將業者捐贈的窗簾餘布與主題展掛旗，化腐朽為神奇製成文青環保袋。

教育局說，創客季主題展3大特色為永續、多元及數位，因應聯合國永續發展第十項目標「減少不平等」（SDG 10），更媒合德音國小特教生產學班，以回收家裡兒時舊衣結合產業所提供的編織教學，設計出背包及杯墊。

教育局說，系列活動還有將故宮文物及創客教學推廣到15所偏鄉學校，讓孩子在線上體驗動手做創客。6月還有46梯次的「家庭創客日」，7月辦理暑期「SDGs科技教育永續經營培育營」，鼓勵學生勇於實踐想法。

市長侯友宜今天應邀參觀展出，鼓勵學生自己思考、透過手動實現築夢，此次推動海洋、陸域的生態保育及永續城鄉還有責任消費、生產，也與聯合推動的永續理念連結，相當有教育意義。

教育局 廢棄物

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