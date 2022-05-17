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響應國際生物多樣性日 北市典藏植物園推3項環境教育

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
環境教育課程，分別針對國小學生和成人團體設計，並由專業的解說講師帶領大家認識植物。圖／北市公園處提供
環境教育課程，分別針對國小學生和成人團體設計，並由專業的解說講師帶領大家認識植物。圖／北市公園處提供

為響應5月22日的國際生物多樣性日，台北典藏植物園舉辦三套環境教育課程，包括綠典對對碰、綠典工程師、以及「動物肚子餓了午餐吃什麼」活動，介紹植物葉生長、綠建築和植物演化防禦機制，並說明生物多樣性理念，即日起開放民眾報名參加。

北市公園處表示，本次推出的環境教育課程，分別針對國小學生和成人團體設計，並由專業的解說講師帶領大家認識植物；針對國小五六年級的「綠典對對碰」課程，內容引領學生認識植物葉子的型態，還有「綠典工程師」，讓學生能認識綠建築意涵，並且省思如何讓生活變得永續。另外針對成人設計的「動物肚子餓了午餐吃什麼」則在探討植物演化的防禦機制。

公園處說，台北典藏植物園區內種植的原生植物，如同臺灣各植物生態區域的縮影，也是推廣生物多樣性議題的好去處。植物園的綠建築設計、園區內多達462種植物，以及原生植物展示等，皆顯示園區出對於生物多樣性保育的實踐。

公園處指出，為了能讓更多市民朋友理解環境保護的理念，園區更於2018年通過環境教育設施場所認證，並在場域中積極設計各項課程，讓參與的民眾、學校、機關團體，瞭解保育生物多樣性的內涵，種下一顆永續生活的種籽。

公園處說明， 聯合國於2001年大會中，將每年的5月22日定為「國際生物多樣性日」，藉此呼籲各方重視生物多樣性的保育。加上近年來各方強調生物多樣性主流化，期盼融入於日常生活行為中，讓民眾在生活關照臺灣的生物多樣性。

台北典藏植物園分別推出3項針對大人小孩的環境教育課程。圖／北市公園處提供
台北典藏植物園分別推出3項針對大人小孩的環境教育課程。圖／北市公園處提供

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