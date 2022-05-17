侯友宜視察北慈居家照護中心 感謝醫院不眠不休總動員

國內疫情持續發展，新北市長侯友宜今上午到台北慈濟醫院了解集中檢疫中心及居家照護管理中心情況並表示，新北居家照護量到今天已達20萬人次，慈濟醫院在醫療量能交替使用也都歸功於全院全天總動員；院長趙有誠指出，新北各醫院都很團結，市內醫療量能設計明確，不會有求醫無門情況。

侯友宜表示，新北這段時間到今天的居家照護量已有20萬人次，感謝慈濟醫院在前線扛起居家照護及集中檢疫，更重要是保有後端的醫療量能，像去年新北全國收治最多確診個案，也是慈濟醫院收置的最多。

今年慈濟醫院依然為新北市民的健康全力守護，跟市府通力合作，到目前為止居家照護的量已達3萬6000人，其中有1萬5000人已經康復解隔，這些都是在院長及慈濟醫院上人的指示下，無怨無悔、無私奉獻，讓市民身心靈安頓。

侯友宜說明，在居家檢疫跟醫療量能交替使用上，慈濟醫院快速在第一時間從中重症只要診斷穩定後，就可馬上下載到集中檢疫中心，啟動居家照護管理中心，照顧輕症的確診患者，所以從院長以下的所有行政工作人員全部總動員，24小時不眠不休。

慈濟還有宗教關懷的師兄師姐，除在照護中心協調溝通關懷以外，也在新北市29區的衛生所、區公所以及新北關懷中心支援人力，來關懷個案，有慈濟這樣的醫院才撐起全國最多的確診個案以及最高的居隔人數。

侯友宜指出，有慈濟醫院這樣的醫院及新北市18家責任醫院，還有前線基層診所、衛生所、區公所，大家不分你我都團隊合作，才能守住這波疫情，一切感恩大家幫忙。

趙有誠表示，新北各醫院在侯友宜帶領下都非常團結，侯友宜很早時把新北400萬人口分成十大區域，像慈濟就是負責新店、蘆洲、雙溪、平溪、瑞芳、貢寮等56萬多的人口，而重症、加護中心及居家照護的設計都很明確，所以不會有市民求醫無門情況，醫院也不會有慌亂感。

市府補充，慈濟為新北的重度級急救責任醫院，疫情間加速開設專責病床，也協助市府擴大篩檢、施打疫苗，並到校園及社區大型接種站幫忙接種，如今配合居家照護計畫全力投入，截至目前服務人數已超過1萬3000人。