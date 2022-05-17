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新北防火新制 7/1起強制出租屋等裝住警器

中央社 / 新北17日電

新北市政府要求出租屋、違章及曾發生火警住宅，7月1日起強制安裝住宅用火災警報器；此外，新北市府今天上午與6家不動產業者簽合作備忘錄，強化消防安全資訊公開。

新北市府消防局發布新聞稿表示，新北市火災預防自治條例今年7月1日起，要求出租屋、違章及曾發生火警住宅，強制安裝住警器，違者可罰新台幣6000元到3萬元。

消防局說，許多家庭都在家中一處裝住警器，正確方式是每個房間都要裝，才能確保火災發生時，全家人都可在第一時間逃離現場。

此外，新北市副市長謝政達代表市府，與不動產業者永慶、好房網、住商、信義、樂屋網及591等簽合作備忘錄，將在各業者平台宣導民眾使用住宅租賃定型化契約，保障租賃雙方權益，並提醒房東揭露住警器安裝等消防安全公開資訊，讓租屋者選擇安全租屋環境。

謝政達表示，新北外地人口多，許多北漂青年及學子在新北租屋，將打造「安居」城市。

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