新北辦理廉政論壇 侯友宜呼籲重視工程倫理

為引導學生於未來就業時，能針對日常工作作出正確價值判斷，新北市政風處昨與淡江大學舉辦「新北青年工程倫理廉政論壇」視訊會議，邀集土木與建築群科系師生雲端與會，藉由專家學者的經驗，從誠信品德、工程倫理等方向著手，新北市長侯友宜期勉學生以誠信為本，重視工程倫理，提升工程品質。

新北市長侯友宜透過影片致詞表示，新北非常重視青年學子的未來，對於甫成立的青年事務局，要專注於協助青年族群在新北安心發展，也期勉各位同學，一起以誠信為本，重視工程倫理，共同提升工程品質，為廣大的市民創造安心居住環境，打造不一樣的新北。

本次論壇由淡江大學土木工程學系副教授范素玲主持，邀集新北市副秘書長朱惕之、法務部廉政署肅貪組長陳錫柱及新北市立瑞芳高級工業職業學校空間測繪科等師生200餘人交流，透過YouTube及Facebook直播分享予全國土木相關從業人員及土木與建築群科系師生。

廉政署長鄭銘謙說，廉政署近年來積極推動「機關採購廉政平台」，為機關建立跨域溝通管道，新北辦理廉政論壇追求工程倫理教育堅持，建立乾淨採購環境，去年我國清廉印象指數全球排名第25名，廉政署將持續強化各項專業倫理，讓廉潔誠信成為公私部門共同的信念。