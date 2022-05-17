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新北火災預防自治條例將上路 強制要求租屋安裝住警器

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
消防局表示，每個房間都裝設火災住警器能在火災發生時增加逃生機會。圖／新北市消防局提供
消防局表示，每個房間都裝設火災住警器能在火災發生時增加逃生機會。圖／新北市消防局提供

新北市火災預防自治條例今年7月1日起上路，將要求出租屋、違章及曾發生火警紀錄的住宅強制安裝住警器，市府也與民間不動產業者簽署合作備忘錄，要求業者未來上架出租房屋時，必須標明是否安裝住警器，並鼓勵房東安裝，減少火災發生時的傷亡。

許多火災是在半夜發生，民眾可能因家中沒有安裝住警器，錯失逃生時機。新北市副市長謝政達今日上午主持簽署儀式，邀請知名房仲專家徐佳馨擔任新北防火宣導代言人，推廣住警器、不動產交易消防安全資訊公開及防疫期間兼顧防火，期讓新北市民掌握住家防火安全資訊，有效減少火災發生及生命財產損失。

新北消防局在活動上與永慶、好房網、住商、信義、樂屋網、591等6家業者簽署合作備忘錄，將在各業者平台上宣導民眾使用住宅租賃定型化契約，保障租賃雙方權益，並提醒房東揭露住警器安裝等消防安全公開資訊，讓租屋者選擇安全租屋環境。新北市目前安裝住警器比例為93%，目標是在年底前達到95%。

消防局表示，許多家庭都只在家中一處安裝住警器，不過正確的安裝方式其實是每個房間都應該要安裝，才能確保火災發生時，全家人都可以在第一時間逃離線場。以日本為例，有在家中安裝住警器，平均可以減少30%財產損失、50%人命傷亡。

消防局舉例，新北市萬理區曾有1棟民宅只在2樓主臥室安裝住警器，未料半夜的時候1樓客廳發生火災，家人沒有發現，最後造成傷亡。類似案例也不只1件，所以才需要特別強調在家中各房間安裝住警器的重要性。

消防局表示，市府將提供低收入戶、中低收入戶、獨居者免費安裝住警器，一般民眾也可以免費申請一顆，其餘可以自行上網購買，目前長效型10年壽命的住警器市價一顆約800元，建議民眾自行購買，藉此保障生命財產。

新北市副市長謝政達表示，新北市外地人口眾多，許多北漂青年及莘莘學子在新北租屋，市府持續要求公安小組執行學生租賃套房的公共安全檢查，會要求出租套房均應依規定安裝住警器，讓新北市成為一個「安居」的城市。

謝政達說，謹提醒居家民眾除遵守防疫規定及注意身體健康狀況，也要兼顧居家用火用電安全，最後也呼籲市民朋友們應自主安裝與維護住宅用火災警報器，以守護自己及家人的生命財產安全。

新北市副市長謝政達（中黑衣）與業者共同簽署合作備忘錄。記者張睿廷／攝影
新北市副市長謝政達（中黑衣）與業者共同簽署合作備忘錄。記者張睿廷／攝影

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