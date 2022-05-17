中部大雨北部買氣佳 北農：各菜種行情漲多跌少

連續大雨，農損將在雨停後浮現，根據台北農產運銷公司統計，今日是大雨後的開市日，北農交易量1425公噸，蔬菜每公斤平均批發價33.2元，與鋒面來襲前相比量價齊揚；北農分析，視需求增加、買氣變強所致。

受到疫情升溫影響，民眾自主防疫，大多在家上班上課，因此外食內用少，消費低迷，上周菜價每公斤平均批發價約25元上下，下雨過後，加上周一休市後開市，庫存漸少，因此今日量價齊揚。

根據北農統計，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價29元、大白菜25元、小白菜28元、空心菜66元、地瓜葉45元；小黃瓜47元、苦瓜60元、番茄92元；和上周相比價格略回升。

今日新北傳統市場零售價格，龍鬚菜、皇宮菜、莧菜、青松菜、空心菜、韭菜每把25元；鵝白菜、大陸妹、地瓜葉、青江菜一斤35元；高麗菜、絲瓜一斤40元，價格平實；菜販張先生表示，因為產地下雨，菜比較濕，今天買菜的人也比較多一點，因為疫情關係，上周幾乎沒甚麼客人。

北農分析，台北市蔬菜到貨量約1425噸(一市場約992噸、二市場約433噸)；今日進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有高麗菜、小白菜、大白菜、空心菜、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，量減菜種有A菜、青花苔、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日場內進貨量較休市前大幅增加，市況因休市後承銷人存貨少，雖然進貨量大幅增加，且拍賣中氣候不佳影響，但承銷人預期需求增加，購買意願趨增，買氣趨強，交易市況平順 ，各菜種行情漲多跌少。