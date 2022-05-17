東北角夏季限定海味美食藤壺 海中威而剛、窮人的龍蝦

在北海岸、東北角海域的漁村，「藤壺」是種季節限定的美味海鮮，大多在夏季採集，在端午節前的藤壺肉質風味佳，在地耆老說，藤壺肉有還被稱為「海中威而剛」以及「窮人的龍蝦」。

東北角海岸碰到退潮時，常可看到不少腳穿防滑釘鞋，手拿鐵鎚與尖頭起子的漁民，在礁岩、消波塊間敲打這海味美食。

新北市漁業處表示，東北角礁岩、消波塊間敲敲打打一個個有如小火山口的突起物，是海味美食藤壺，屬於節肢動物門蔓腳綱的動物，俗稱海底火山、馬牙。藤壺大都具有極強的附著能力，成群固著在湧浪較大的潮間帶礁石上。

採集時要利用退潮，此時藤壺會緊閉殼口，以減少水分的喪失，漲潮時才伸出其6對羽毛狀的附肢，在海水裡不停的抓取，以濾食浮游生物和有機碎屑。

貢寮福隆漁村的詹資東表示，他都是等到退潮時，帶者榔頭和起子去潮間帶找藤壺，將起子對準藤壺底部，榔頭輕輕敲起子，藤壺就脫離礁岩了，回家將藤壺刷洗乾淨後，放入鍋中水煮或川燙約5到10分鐘就可以上桌。將藤壺翻過來，露出黏在礁岩的那一端，用筷子將藤壺肉挑出來吃，清蒸後的藤壺肉就像是蟹肉的鮮甜滋味。

新北市漁業處表示，東北角海岸位於黑潮及大陸沿岸流等兩大海流的交匯處，海洋資源相當豐富，有黑毛魚、白毛魚、九孔、萬里蟹、小卷與藤壺等諸多海味，貢寮漁村的「卯澳船長平價小吃」與「卯澳海洋驛站」等餐廳享用到隱藏版美食藤壺料理，可先致電詢問。

店家資訊：

卯澳船長平價小吃地址：新北市貢寮區福興街13號之1號，電話0935131458