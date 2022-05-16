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新北市府推「企業防災合作備忘錄」 有130家企業參與

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導
新北市副市長謝政達今天下午在市府大樓跟8家企業簽署「企業防災合作備忘錄」。圖／新北市政府提供
新北市副市長謝政達今天下午在市府大樓跟8家企業簽署「企業防災合作備忘錄」。圖／新北市政府提供

新北市政府積極加強企業防災工作，自2018年起，和多家企業簽署「企業防災合作備忘錄」，至今已有130家企業參與推動，目的在於協助企業提升自主防災能力，輔導企業更新防災計畫及防災編組等。新北市府表示，每年都會跟新企業簽署合作備忘錄，今年又有8家企業加入，「希望越來越多企業響應，大家一起努力」。

新北市府發布新聞稿指出，今年有8家新企業加入簽署企業防災合作備忘錄，有嘉里大榮物流股份有限公司、宏匯新北股份有限公司（宏匯廣場）、遠東百貨股份有限公司板橋分公司、家樂福樹林店、泉碩科技股份有限公司、老協珍股份有限公司、上將食品有限公司、胖卡創意行銷有限公司，由副市長謝政達代表市府簽署企業防災合作備忘錄。

新北市府說，希望透過企業防災推動，串聯企業、社區、校園、公部門共同合作，齊力強化在地防災能量，同時簽署的企業也能回饋地方防減災工作推動，目前已有130家企業響應，希望未來4年內達到500家。

關於成效，新北市府說，像是福容大飯店台北二館，有配合市府轉型為防疫旅館，提升新北市防疫能量；優衣庫有限公司提供防寒衣物，供市府街友關懷時發送；鬍鬚張股份有限公司協助提供災時餐點，使災民得以溫飽；特力屋配合區公所進行獨居長輩訪視，提供熱水器換裝及浴室防滑設備裝設服務等。

新北市副市長謝政達今天下午在市府大樓跟8家企業簽署「企業防災合作備忘錄」。圖／新北市政府提供
新北市副市長謝政達今天下午在市府大樓跟8家企業簽署「企業防災合作備忘錄」。圖／新北市政府提供

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