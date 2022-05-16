快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北海岸金包里慈護宮二媽回娘家 信眾冒雨伴駕返野柳媽祖洞

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾陪同金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾陪同金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供

北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，許多信眾冒雨在北海岸媽祖同行，一路護送媽祖從新北金山慈護宮回到萬里野柳海蝕洞，希望透過宗教活動為金山注入安定力量，也為台灣祈福，讓國內疫情盡快趨緩。

新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到最高潮，新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義轉動彩花筒並扶轎起駕，安排25輛電動腳踏車擔任先鋒隊，在地各友宮神尊搭乘的電動四輪車隊陪同下，護送慈護宮媽祖回到野柳海蝕洞。

謝政達表示，金包里慈護宮建廟至今213年，今年受疫情影響，媽祖回娘家活動規模縮小到300人參與，參與信眾須接種3劑疫苗，沿途設置的餐食補給站全面改採個人包裝，信眾出示遶境OK識別貼紙或餐券才可拿取，降低感染風險。面對疫情海嘯，祈求媽祖保佑國泰民安，新北市民身體健康。

游忠義說，今年媽祖回娘家活動除了徒步行腳，特別加入電動車及在地觀光巴士，護送媽祖回野柳媽祖洞，讓信眾在感受媽祖加持與保佑外，也能體驗北海岸優美的海岸景觀，遶境沿途的能量補給站，也提供長壽油飯、石門肉粽、鮮味小卷、粉粿、水果等多樣在地美食。

金山區長廖武輝表示，金包里慈護宮在每年農曆4月16日退潮時，舉辦海岸行腳，是金山特有的宗教活動，也是漁村生活信仰力量的表現，已列入新北市無形文化資產。透過今天全程18公里行腳遶境，希望為金山注入安定力量，為台灣祈福。

新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾在雨中與媽祖同行。圖／金山區公所提供
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾在雨中與媽祖同行。圖／金山區公所提供
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾在雨中與媽祖同行。圖／金山區公所提供
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾在雨中與媽祖同行。圖／金山區公所提供
北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，新北市副市長謝政達扶轎出發。圖／金山區公所提供
北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，新北市副市長謝政達扶轎出發。圖／金山區公所提供
北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，展開全程18公里行腳遶境行程。圖／金山區公所提供
北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，展開全程18公里行腳遶境行程。圖／金山區公所提供
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾陪同金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到活動最高潮，信眾陪同金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞。圖／金山區公所提供
北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，金山區長廖武輝扶轎出發。圖／金山區公所提供
北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，金山區長廖武輝扶轎出發。圖／金山區公所提供

媽祖 金山 新北

延伸閱讀

影／六房媽過爐3度簡化舉行 雨中移駕不減信眾熱情

金門412迎城隍罕見下大雨 信眾：神明也不希望大群聚

法師帶信眾墾丁海域餵魚 警方找到撒吐司婦人開罰

金包里二媽回娘家「電動車迎駕」 遶境2千人降為3百人

相關新聞

疑黨外勢力介入初選打侯家軍 吳訓孝倍感壓力

新北市議員三蘆區擬參選人吳訓孝今接獲支持者通報，發現疑似有其他黨派人員介入國民黨初選的宣傳簡訊，倍感壓力，感嘆在初選最後...

北海岸金包里慈護宮二媽回娘家 信眾冒雨伴駕返野柳媽祖洞

北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，許多信眾冒雨在北海岸媽祖同行，一路護送媽祖從新北市金山慈護宮回到萬里野柳...

新北蘆洲湧蓮寺大樓流標6次 終以16億元標出

新北市蘆洲區湧蓮寺公益大樓案因受到缺工缺料影響，加上基地形狀特殊，沒有廠商願意投入，連續流標6次，在市府不斷增加預算與延...

北市信義區戰俘古墓已遷葬判不具價值 遭批中正紀念堂也無遺骸

台北市文化局今審議信義區疑似二戰戰俘古墓文資身分，專案小組調查發現古墓皆已遷葬，建議不具保存價值，但文史工作者蕭文杰批評...

大坑觀音亭有安全疑慮 建設局：已編3000萬啟動修繕

台中大坑9號步道頂端的觀音亭，供山友休憩，還可遠眺，頗深山友歡迎，但現已老舊，市府為了安全封亭來整建。建設局表示，已編列...

新竹馬偕兒醫9月營運 今曝光三大特色

新竹市立馬偕兒童醫院預計今年9月營運，市長林智堅今指出，目前主體建物正進行室內空間精裝、醫療儀器進駐，今曝光三大特色，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。