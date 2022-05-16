北海岸金包里慈護宮二媽回娘家 信眾冒雨伴駕返野柳媽祖洞

北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，許多信眾冒雨在北海岸媽祖同行，一路護送媽祖從新北市金山慈護宮回到萬里野柳海蝕洞，希望透過宗教活動為金山注入安定力量，也為台灣祈福，讓國內疫情盡快趨緩。

新北市北海岸傳奇媽祖文化祭今天達到最高潮，新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義轉動彩花筒並扶轎起駕，安排25輛電動腳踏車擔任先鋒隊，在地各友宮神尊搭乘的電動四輪車隊陪同下，護送慈護宮媽祖回到野柳海蝕洞。

謝政達表示，金包里慈護宮建廟至今213年，今年受疫情影響，媽祖回娘家活動規模縮小到300人參與，參與信眾須接種3劑疫苗，沿途設置的餐食補給站全面改採個人包裝，信眾出示遶境OK識別貼紙或餐券才可拿取，降低感染風險。面對疫情海嘯，祈求媽祖保佑國泰民安，新北市民身體健康。

游忠義說，今年媽祖回娘家活動除了徒步行腳，特別加入電動車及在地觀光巴士，護送媽祖回野柳媽祖洞，讓信眾在感受媽祖加持與保佑外，也能體驗北海岸優美的海岸景觀，遶境沿途的能量補給站，也提供長壽油飯、石門肉粽、鮮味小卷、粉粿、水果等多樣在地美食。