北市307路公車減班 業者：乘客若增加馬上調回來

被稱為雙北「公車之王」的307路公車因疫情影響，今天開始減班，業者表示只是暫時的，搭乘人數若增加就馬上調回來，且一定按照法定班距發車，請民眾放心。

307路公車因行經雙北，又有多站設在鬧區，常被稱為雙北「公車之王」，不過業者在官網公告，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天起實施疫情期間臨時性減班班表，除了307也有其他路線。

307路線原先平日離峰時段班距為5至10分鐘，調整為15至20分鐘，由37班減為26班；假日班距從7至10分鐘調整為15至20分鐘，由35班減為18班。

首都客運總經理李建文表示，這只是暫時的，等乘客數回升「馬上調回來」，因疫情緣故運量減少3成5以上，但調整班次沒有照這個比例、只是酌減，並保證「客運業再困難也會維持政府核定的班距來發車，請大家安心」。

北市公共運輸處主任秘書楊靜婷表示，因疫情影響，客運業者多多少少都會減班一些路線，公運處原則是「尖峰不減、離峰減」，因疫情而減班的路線一般核定到5月底，會再視疫情決定是否延長。