路過心情變好 汐止江北橋頭蝴蝶蘭美麗綻放

只要用點巧思，就能讓環境變美，汐止區江北里利用江北橋頭的高速公路邊坡，營造成一座小花園，不但將一些回收物拿來造景，里長謝祚敏這兩年，也將一棵棵的大樹上加種蝴蝶蘭，現在好幾色的蝴蝶蘭開的好美，讓路過民眾心情都變好。

江北里長謝祚敏說，這段時間很感謝志工們的用心照料，這兩三年來，汐萬路靠近江北橋頭的蝴蝶蘭，今年開的特別茂盛，花苞也特別的多，在這裡有幾百株的蝴蝶蘭，除了一些是購買的之外，也有部分是花店在告別式之後回收回來，送到里辦公處來，里辦公處就讓它的生命再延續，種在沿路的樹上，也有一些是里民種不活、枯萎的蝴蝶蘭也拿來這裡，經過細心照料後，讓它生命再延續，讓鄉親走在汐萬路上，上班的路上覺得心情非常的舒服，高高興興的去上班，回來的時候心情輕鬆。

里民說，從汐萬路經過，沿線綠美化真的不錯，很多花花草草可以欣賞，里長很用心種了很多花，最近蝴蝶蘭開的很美，路過看了心情都變好。

謝祚敏指出，因為，是種在樹上，所以，照料上比較沒那麼容易，都要接水管後，往上澆水，但看了今年開的這麼漂亮，也很有成就感，歡迎大家來欣賞，蝴蝶蘭有很多的品種，所以，目前沿路也開了很多顏色的蝴蝶蘭，還是這是公共財，也請大家欣賞就好，不要折了之後帶回家，接下來針對這片邊坡，還會再持續綠美化，再種一些其他的花花草草，讓景觀更美。