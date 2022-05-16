淡水新興里關懷點送愛心 各界捐物資助弱勢

新北市淡水區新興里關懷據點，里長吳錦泉媒合在地企業及善心人士，捐許多的民生物資及現金要給里內的弱勢民眾，希望幫助里內的弱勢民眾，讓他們渡過端午佳節

新興里長吳錦泉表示，新興里自108年成立關懷據點以來，積極尋找企業資源，透過在企業界的朋友，以及里內不動產公司，善心店家等等，捐了許多的民生物資，當中有一箱箱的衛生紙，沙拉油、沐浴乳還有醬油等等物資，都會透過里長這個關懷據點的平台，分送給里內的中低收入戶等弱勢民眾。

里長吳錦泉表示，這些物資其實如果有剩下，他還會公告讓只要是設籍在淡水區的弱勢民眾都可以來領取，希望未來的每一季，都可以捐助新興里的關懷據點，讓弱勢有更多機會受到幫助，也讓他們感受到社會的溫暖。