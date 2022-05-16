快訊

多家產險公司拒重複投保！國泰產宣布跟進 以承保1件防疫險為限

心臟科權威魏崢Omicron確診 授輕症退燒、止咳、化痰3大重點

吃不到了！俄烏戰爭不符品牌價值 麥當勞決定撤出俄羅斯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止康寧街二期拓寬近完工 拔電杆後鋪柏油

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街正在進行第二階段的拓寬工程，沿路的電線杆已經陸續拔除，預計在這個月底，就可以開始進行路面重鋪。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街正在進行第二階段的拓寬工程，沿路的電線杆已經陸續拔除，預計在這個月底，就可以開始進行路面重鋪。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街正在進行第二階段的拓寬工程，從日月光一直到接近湖前街一帶，不過，之前卡在電纜地下化拖了一些時間，這陣子沿路的電線杆已經陸續拔除，預計在這個月底，就可以開始進行路面重鋪。

汐止康寧街二期拓寬工程，要將原本的兩線道拓寬為四線道，包括寬敞的人行道也早就已經做好，就只等台電地下化工程，中間有停工一陣子，民眾說這個工程做好久，路過很不方便，希望能夠儘快完工，尤其康寧街很容易塞車，拓寬後是會比較方便。

新北市議員白珮茹指出，前段時間很多市民朋友在問為什麼工人都沒有進場施工，那主要是因為台電的工程進度順利，新北市政府的工程進度才能順利，所以，也很感謝相關的施工人員的配合，讓台電的電線電杆的工程，能夠在五月順利完工退場，讓市府養工處相關的工程，包括人行道及道路的部分能夠進場協助。

白珮茹表示，康寧街二期拓寬工程目前的進度，台電已經完成電線地下化，現在看到的電杆上頭都已經沒有電線了，南側的部分，養工處在五月底會進場做瀝青的刨鋪，未來北側的人行道也會陸續施工，希望在施工期間大家能夠配合，周邊的用戶會陸陸續續在夜間短暫的停電，讓電線電杆下地的工程進度可以更順利，也希望整個康寧街在大家的配合下，不管是人走的路還是車走的路，都能夠更平坦更順暢。

人行道 台電 新北 汐止 白珮茹

延伸閱讀

南水北調 已達531億立方公尺

魚塭爽省電費員工遭開除反撲檢舉 老闆要還台電109萬

汐止康寧街人行道難行 先移樹後續更新

翡翠灣沙灘鋼筋危機 地方盼能連根拔除

相關新聞

北海岸媽祖文化祭 慈護宮二媽野柳作客

北海岸農曆四月15、16的宗教文化盛會，金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典，在新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義轉動彩花筒後熱鬧起駕，由25輛電動腳踏車擔任先鋒隊，在地各友宮神尊搭乘的電動四輪車隊陪同，護送媽祖回野柳海蝕洞，希望藉著二媽及眾神的神力，為台灣祈福，讓疫情盡快得以趨緩。

汐止康寧街二期拓寬近完工 拔電杆後鋪柏油

汐止區康寧街正在進行第二階段的拓寬工程，從日月光一直到接近湖前街一帶，不過，之前卡在電纜地下化拖了一些時間，這陣子沿路的電線杆已經陸續拔除，預計在這個月底，就可以開始進行路面重鋪。

淡水新興里關懷點送愛心 各界捐物資助弱勢

新北市淡水區新興里關懷據點，里長吳錦泉媒合在地企業及善心人士，捐許多的民生物資及現金要給里內的弱勢民眾，希望幫助里內的弱勢民眾，讓他們渡過端午佳節。

路過心情變好 汐止江北橋頭蝴蝶蘭美麗綻放

只要用點巧思，就能讓環境變美，汐止區江北里利用江北橋頭的高速公路邊坡，營造成一座小花園，不但將一些回收物拿來造景，里長謝祚敏這兩年，也將一棵棵的大樹上加種蝴蝶蘭，現在好幾色的蝴蝶蘭開的好美，讓路過民眾心情都變好。

新北市府推「企業防災合作備忘錄」 有130家企業參與

新北市政府積極加強企業防災工作，自2018年起，和多家企業簽署「企業防災合作備忘錄」，至今已有130家企業參與推動，目的...

北海岸金包里慈護宮二媽回娘家 信眾冒雨伴駕返野柳媽祖洞

北海岸金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典今天登場，許多信眾冒雨在北海岸媽祖同行，一路護送媽祖從新北市金山慈護宮回到萬里野柳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。