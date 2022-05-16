汐止康寧街二期拓寬近完工 拔電杆後鋪柏油

汐止區康寧街正在進行第二階段的拓寬工程，從日月光一直到接近湖前街一帶，不過，之前卡在電纜地下化拖了一些時間，這陣子沿路的電線杆已經陸續拔除，預計在這個月底，就可以開始進行路面重鋪。

汐止康寧街二期拓寬工程，要將原本的兩線道拓寬為四線道，包括寬敞的人行道也早就已經做好，就只等台電地下化工程，中間有停工一陣子，民眾說這個工程做好久，路過很不方便，希望能夠儘快完工，尤其康寧街很容易塞車，拓寬後是會比較方便。

新北市議員白珮茹指出，前段時間很多市民朋友在問為什麼工人都沒有進場施工，那主要是因為台電的工程進度順利，新北市政府的工程進度才能順利，所以，也很感謝相關的施工人員的配合，讓台電的電線電杆的工程，能夠在五月順利完工退場，讓市府養工處相關的工程，包括人行道及道路的部分能夠進場協助。

白珮茹表示，康寧街二期拓寬工程目前的進度，台電已經完成電線地下化，現在看到的電杆上頭都已經沒有電線了，南側的部分，養工處在五月底會進場做瀝青的刨鋪，未來北側的人行道也會陸續施工，希望在施工期間大家能夠配合，周邊的用戶會陸陸續續在夜間短暫的停電，讓電線電杆下地的工程進度可以更順利，也希望整個康寧街在大家的配合下，不管是人走的路還是車走的路，都能夠更平坦更順暢。