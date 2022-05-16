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北海岸媽祖文化祭 慈護宮二媽野柳作客

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典，在新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義轉動彩花筒後熱鬧起駕。 圖／紅樹林有線電視提供
金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典，在新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義轉動彩花筒後熱鬧起駕。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸農曆四月15、16的宗教文化盛會，金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典，在新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義轉動彩花筒後熱鬧起駕，由25輛電動腳踏車擔任先鋒隊，在地各友宮神尊搭乘的電動四輪車隊陪同，護送媽祖回野柳海蝕洞，希望藉著二媽及眾神的神力，為台灣祈福，讓疫情盡快得以趨緩。

新北市副市長謝政達表示，金包里慈護宮建廟超過兩百年，今年為分散人流兼顧疫情，讓原本都是上千人的行腳縮小規模降至300人參與，也特別要求參與信眾須接種三劑疫苗，而沿途設置的餐食補給站，全面改採單份個人包裝，信眾須出示遶境OK識別貼紙或餐券，才可進行拿取，降低感染風險，面對疫情海嘯大家齊心協力渡過難關，今天藉由這個機會，祈求媽祖保佑新北市民身體健康，萬事如意，全國風調雨順、國泰民安。

金包里慈護宮董事長游忠義說，一年一度盛會為了防疫安全，今年縮小規模降至300人參與，更首度以電動四輪車迎駕，同時推廣在地觀光，特別加入電動車及在地觀光巴士，護送媽祖回野柳媽祖洞，讓信眾在感受媽祖加持與保佑外，也能體驗北海岸優美的海岸景觀。

金山區長廖武輝表示，金包里慈護宮每年都會在農曆4月16日大退潮時，舉辦全台唯一海岸行腳活動，是金山特有的宗教行為，更是漁村生活信仰力量的表現，已列入新北市無形文化資產，今年雖然因為疫情縮小行走的人力規模，但信眾們虔誠的心不變，更透過全程18公里的行腳遶境，要來為疫情祈福，希望透過宗教活動為金山注入安定力量，為台灣祈福。

媽祖 疫情 新北

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