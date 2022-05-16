新北蘆洲湧蓮寺大樓流標6次 終以16億元標出

新北市蘆洲區湧蓮寺公益大樓案因受到缺工缺料影響，加上基地形狀特殊，沒有廠商願意投入，連續流標6次，在市府不斷增加預算與延長工期後，終於在近日以16億元標出，設施包括演藝廳、游泳池、運動中心，預計2026年完工。民代提醒，該址原是捷運站停車場，市府動工前應規畫好分流措施，避免施工期間出現停車亂象。

蘆洲人口超過20萬人，是全台密度第2高的地區，不過該區空閒用地少，現有運動空間、演藝場所、圖書館都不足以應付地方民眾需求。地方信仰中心湧蓮寺為回饋蘆洲市民，主動捐款協助給市府，希望興建公益空間。

湧蓮寺在2019年捐款6億元給新北市府，另外市府也自籌4億元，希望以10億元經費在三民高中捷運站旁興建公益大樓。未料因原物料價格不斷上漲，加上基地形狀特殊，施工難度高，許多廠商寧可去蓋一般住宅，也不願意投標湧蓮寺公益大樓案，使該案流標次數高達6次，使得完工之日變得遙遙無期，全案不斷增加經費，直到近日終於出現曙光。

新北市工務局長詹榮鋒表示，湧蓮寺公益大樓案終於在5月6日以16億元的經費標出，現在已經給市府各相關單位配置圖，只要確認沒有問題就能定案，盡快動工。

工務局指出，因大環境缺工及物價上漲，湧蓮寺大樓案在招標過程多次流標，經市府與廠商討論後，決定將原本950日的工期增加為1110日，經費增加為16億，並在3月21日上網公告招標，5月6日決標。

工務局表示，得標廠商目前已在辦理基本設計，工程預計2023年3月開工、2026年3月完成。湧蓮寺大樓完工後將成為兼具綜合球場、泳池、公托中心、演藝廳、閱覽中心及地下車場(汽車85輛、機車500輛)的多功能公益大樓

新北市議員李坤城提醒，湧蓮寺大樓原址是捷運站停車場，每天都停有數百輛轉乘捷運的機車，市府在興闢大樓時，應協助民眾尋找替代停車場，否則到時可能會出現許多違停亂象，影響三民路交通。