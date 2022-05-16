北市信義區戰俘古墓已遷葬判不具價值 遭批中正紀念堂也無遺骸

台北市文化局今審議信義區疑似二戰戰俘古墓文資身分，專案小組調查發現古墓皆已遷葬，建議不具保存價值，但文史工作者蕭文杰批評，以已遷葬為由很荒謬，許多提案在台北市文化資產指定當下已經沒有遺骸，中正紀念堂也沒有遺骸，甚或難道要廢掉蔣渭水墓園，批評市府草率；文資委員會決議不具文資價值，建議另提古物列冊。

台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，因此進行工程範圍內的墳墓遷葬程序，但有民眾發現，其中3座疑似是二次世界大戰時的戰俘古墓，並提報文資審議程序。

經專案小組會勘表示，外國戰俘墓皆已遷葬，只有其中一個墓碑可以清楚看到相關紀錄，因此不符合於文化資產中古蹟、歷史建築或紀念建築等保存方式。此外，建議文獻會先就墓碑歷史背景進行調查，釐清墓碑在二戰外國戰俘遷葬過程中的紀念性意義。

蕭文杰表示，現場本來有5個墓碑，現在還有3個，戰期間水泥被視為重要的物資，過去很多木頭製墓碑都腐爛掉，但是日本戰敗後才死亡的英國士兵，從卑微戰俘變戰勝國的陣亡將士，因此使用水泥製的戰俘墓碑實在罕見。

蕭文杰批評，以遷葬為由不具文資價值非常荒謬，許多提案在台北市文化資產指定當下已經沒有遺骸，所以應該要看地上物，例如，中正紀念堂也沒有遺骸，很多故居也沒人住，「難道要廢掉蔣渭水墓的文資價值。」

蕭文杰表示，古墓最重要的價值是屬於庶民集體記憶，二戰期間留下來的文化資產會提到中華民國是戰勝國，但台灣當時的庶民角色是非常尷尬，一方面要躲日軍攻擊，一方面有的台灣人在戰俘營替日本人工作，這個時代環境整個文資價值審議，若都用官方視角看待，毫無庶民精神，當然看不到文資價值，批評市府過分到極點、草率。

文資委員會決議，疑似二戰期間戰俘墓碑，不具文化資產保存價值，建議提報者可備妥完整歷史資訊，另提文獻會文物審議。