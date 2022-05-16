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大坑觀音亭有安全疑慮 建設局：已編3000萬啟動修繕

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳成添要求市府整建大坑觀音亭。圖/陳成添提供
台中市議員陳成添要求市府整建大坑觀音亭。圖/陳成添提供

台中大坑9號步道頂端的觀音亭，供山友休憩，還可遠眺，頗深山友歡迎，但現已老舊，市府為了安全封亭來整建。建設局表示，已編列3000多萬元，正啟動説明會，把觀音亭整建為舒適休憩設施。

市府觀旅局前年統計，大坑平均每天有2萬3千多人湧入。大坑9號步道約1.6公里，適合老少健走。步道沿途充滿綠蔭，在觀音亭視野遼闊，可遠眺11期重劃區都市景致。

市議員陳成添議員表示，觀音亭整建去年編列經費3769萬8000元，初步編列5百多萬，擬分期編列經費與進行地質評估，目前將觀音亭危險的地方先封起來，但也要盡速整建，以免山友不察，發生危險。

他詢問整建進度如何？建設局陳大田局長表示，大坑6、7、8、9、10號步道都可以連接到觀音亭，亭上可休憩聊天、歇腳補充體力。

陳大田表示，觀音亭是以前熱心山友修建，現在建築結構老舊，又因位在山坡地，水土保持方面有疑慮，目前改善結構工程，編列3千多萬經費，在4月26日決標，啟動工作坊及說明會，一定會把觀音亭整建成安全又舒適的環境。

觀音亭園區占地2000多坪，但130坪的廣場連一支梁柱也沒有，地下室用18支鋼管撐住。目前建設局將地下室鎖住不讓人進入，同時也在現場設立示警告示。

大坑9號步道風景優美，吸引大批人潮。圖／觀旅局提供
大坑9號步道風景優美，吸引大批人潮。圖／觀旅局提供

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