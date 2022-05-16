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北市信義區二戰戰俘墓不列古蹟 將另送古物審議

中央社 / 台北16日電

北市文化局今天在文資會議中審查信義區的二戰戰俘墓，決議因戰俘墓都已遷葬，不指定古蹟也不登錄歷史建築及紀念建築，建議另案提送古物列冊或審議程序辦理。

台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，殯葬處為此進行墳墓遷葬程序，但有民眾發現，其中3座疑似為二次世界大戰時期英國軍人戰俘之墓，緊急提報文資審議。

台北市文化局今天召開第148次文資會議，專案小組會勘後認為，本區的外國戰俘墓皆已遷葬，只有其中一個墓碑可清楚看到相關紀錄，不符合文化資產中古蹟、歷史建築或紀念建築的保存方式。

文資會決議不指定古蹟，不登錄歷史建築及紀念建築，並建議另案提送古物列冊或審議程序辦理。文化局表示，古物審議必須要由所有權人、使用人或管理人等作為代表提報，而台灣戰俘營紀念協會具有相關歷史知識背景，正在向協會說明，並討論指定後續由協會保管並申請古物審議。

文史工作者蕭文杰則批評，蔣渭水墓園、中正紀念堂等也都沒有本人遺骸、許多名人故居也無人居住，用墓已遷葬當不具文資價值的理由很荒謬，戰俘墓碑代表的是庶民集體記憶，文資委員只用官方角度審視又缺乏調查，自然認為沒價值，這樣後續的古物審議也審不下去。

有民眾登記發言時則表示，這些墓碑是台灣少數可以連結到二戰歷史及涉外人士相關的史料見證，就算最後沒有文資價值，也希望可以在原地保留展示。

歷史建築 文化局 墓碑

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