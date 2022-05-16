新北將免費提供長照機構4.6萬劑快篩劑

新北市長侯友宜今天視察五股老人公寓表示，為加強長照機構防疫，將免費提供4.6萬劑快篩試劑給全市318家長照機構及護理之家。快篩陽就啟動醫療照護並視需要立即給藥。

侯友宜視察五股老人公寓，了解機構各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，並關心住民生活。侯友宜進入老人公寓前，出示上午才剛做的快篩陰性證明。

新北市政府發布新聞稿，侯友宜表示，新北市人口最多，長照機構也是全國最多，有318家長照和護理之家，共有9358名工作人員，其中99%已打了第3劑疫苗，共有1萬6436名住民，其中85%打了第3劑。

他表示，由於快篩劑幾乎都被中央徵收，市府初期協助購買2萬劑，近日將再免費提供4.6萬劑快篩劑給全市318家長照機構及護理之家。

他表示，長照機構有12家核心醫院幫忙照護，只要快篩陽就立即啟動分艙分流和遠距視訊就診，經醫生評估有需要就立即給藥，必要時還有綠色通道，快速就醫。