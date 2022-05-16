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新竹馬偕兒醫9月營運 今曝光三大特色

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立馬偕兒童醫院預計9月正式營運，2樓打造四季主題兒童友善看診空間。示意圖／市府提供
新竹市立馬偕兒童醫院預計9月正式營運，2樓打造四季主題兒童友善看診空間。示意圖／市府提供

新竹市立馬偕兒童醫院預計今年9月營運，市長林智堅今指出，目前主體建物正進行室內空間精裝、醫療儀器進駐，今曝光三大特色，包含2樓兒童友善看診空間、3樓200坪早期療育評估中心、6樓大新竹首設兒童癌症專責診療系統，為桃竹竹苗逾30萬兒童打造專屬醫療，守護孩子健康。

林智堅表示，新竹市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託興建的兒童醫院，預計今年9月開始營運，第一階段將陸續開放26科醫療服務及185床住院病床量能，未來5年內達成32科、400床。其中，二樓由馬偕醫療財團法人攜手瑞信兒童醫療基金會，打造四季主題兒童友善看診空間，讓「看醫生」不再是可怕的事情，孩子及家長享受童趣、溫馨的候診體驗。

新竹市立馬偕兒童醫院為地下4層、地上10層建築，3樓規畫200坪獨立空間，設置全院性跨科部早期療育評估中心及早療團隊進駐，預計服務量能為目前新竹馬偕紀念醫院2倍之多。

另外，6樓空間將為大新竹首設兒童癌症醫療，提供全程專責診療服務，設有兒童癌症病房、骨髓移植中心、安寧病房等，導入大新竹地區過去從沒有的兒童癌症醫療資源，讓孩子、家長不用再跨區尋求醫治。

衛生局表示，新竹市立馬偕兒童醫院未來營運也將結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供完整婦幼醫療，預計9月開始營運後，依進度提供第一階段26科醫療服務及185床住院病床量能，第二階段提供310床、第3階段400床，看診科別也將持續增開至32科，為新竹地區兒童導入豐沛醫療資源，守護母嬰、孩童健康。

衛生局補充，瑞信兒童醫療基金會成立於2002年，秉持「致力讓台灣成為守護兒童健康的理想國」理念，致力推動「以兒童為主體」的兒童友善醫療，已打造16處兒童天地，包含台大兒童醫院、台東馬偕紀念醫院等處，不僅維護孩子身體健康，更照顧孩子及家屬在醫療過程中的心理及情緒，許病童一個快樂童年。

新竹市立馬偕兒童醫院預計9月正式營運，2樓打造四季主題兒童友善看診空間。示意圖／市府提供
新竹市立馬偕兒童醫院預計9月正式營運，2樓打造四季主題兒童友善看診空間。示意圖／市府提供
新竹市立馬偕兒童醫院現正進行內部裝修、醫療儀器進駐工程。圖／市府提供
新竹市立馬偕兒童醫院現正進行內部裝修、醫療儀器進駐工程。圖／市府提供
新竹市立馬偕兒童醫院預計9月正式營運，2樓打造四季主題兒童友善看診空間。示意圖／市府提供
新竹市立馬偕兒童醫院預計9月正式營運，2樓打造四季主題兒童友善看診空間。示意圖／市府提供

新竹 癌症 衛生局

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