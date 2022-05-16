侯友宜視察老人公寓 免費提供6.6萬快篩劑

新北市長侯友宜今日上午至五股老人公寓，了解機構各項防疫作為，並關心住民生活。侯友宜表示，在4月中旬疫情擴大之際，市府就透過新北市長照協會協助機構購買2萬劑快篩劑給318家長照加上護理之家，近期將再免費提供4.6萬劑快篩劑，以及N95口罩、血氧機、防護衣、酒精等防疫物資，盼協助機構共度難關。

侯友宜和新北市社會局長張錦麗在財團法人廣恩老人養護中心董事長林偉峰及五股老人公寓主任石桂榕的帶領下，至五股老人公寓了解長輩居住生活。

林偉峰及石桂榕表示，在這段嚴峻期間，住民應盡量減少外出、訪視，凡進入機構必須檢具快篩陰性證明，測溫、酒精消毒、戴好口罩。活動時也必須注意地板上黃色貼條，保持好社交距離。

侯友宜表示，新北市人口最多，長照機構也是全國最多，有318家長照和護理之家，9358位工作人員、1萬6436位住民，有99％的工作人員打了第3劑，85％住民打了第3劑，有12家核心醫院幫忙照護，只要快篩陽，立即啟動分艙分流和遠距視訊就診，經醫生評估有需要，就立即給藥，必要時還有綠色通道，快速就醫。

侯友宜指出，疫情再起，新北市與長照協會和住宿型機構開過2次應變會議，並訂定SOP和成立LINE群組，隨時回應機構的需求。由於快篩劑幾乎都被中央徵收，所幸市府初期有協助購買2萬劑，近日內將免費再提供4.6萬劑，只要快篩陽，就視同確診因應。

廣恩老人養護中心董事長林偉峰表示，這波疫情快速流竄，幾乎難以倖免，感謝市府社會局、衛生局和經發局在4月25日就協助購買2萬劑，即時因應，度過難關。為感謝市府的協助，並考量社區獨居長輩的防疫，將捐贈20萬元給市府，支持社區獨居長輩的防疫作為。