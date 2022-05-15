同場視察中正紀念堂急門診 馮世寬評柯文哲：當然120分

本土今天新增6萬8732例確診，台北市新增1萬1701例。台北市長柯文哲今天下午赴中正紀念堂視察防疫急門診車來速準備狀況，預計明天下午試營運，周2正式上線。柯文哲視察時，除北榮院長、退輔會主委馮世寬也一同視察籌備狀況，媒體問馮世寬，幫柯文哲防疫打幾分？馮毫不猶豫表示，當然120分。

柯文哲今天下午視察中正紀念堂防疫急門診籌備狀況，北榮表示，中正紀念堂大型採檢站急門診，除了採檢、看診、還有給藥功能，明天下午所有人馬就會進駐，並進行少量測試，周2正式營運，每日分3班，每一班採檢4百人，將採預約制，保留少部分現場掛號。

北榮表示，中正紀念堂防疫急門診同樣對象為快篩陽性民眾，不論開車、騎車、自行車、步行皆可，將分為4車道，汽車分為3人以下的低承載車道及3人以上的高乘載車道，現場也有兒科醫師在現場採檢及診治。

至於台北市下一個大型採檢站，柯文哲說，將由台大醫院負責在台大體育館開設防疫急門診篩檢站，目前台大體育館採檢站防疫急門診，預估1天提供至少1千起跳量能，台大正在處理，準備好就會通知北市府。

由於柯文哲今天與退輔會主委馮世寬一同視察中正紀念堂防疫急門診的準備狀況，馮世寬表示，他今天是跟市長柯文哲巧遇，原本今天是來看北榮的努力，昨天看到柯文哲臉書，以為柯昨天視導過了，今天不會來，對於柯市長講的都贊同，總統也召集榮總、軍醫系統，這個時候要共同努力防制疫情擴散。

媒體也要馮世寬幫柯文哲打防疫分數，馮世寬表示，「當然120分」。柯文哲也感謝北榮，表示北榮已經承擔很大壓力，這次還要承擔4縣的防疫急門診，「謝謝北榮，你們很拚了，實驗室24小時開設，辛苦了，常常長官出1張嘴巴，底下就得拚得要死。」