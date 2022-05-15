環狀線多次流標 北捷加200多億再推5標案

疫情影響，原物料上漲，環狀線南北環段目前仍有17個車站尚未標出，原預計2027年完工時程可能會延遲1至2年。台北市捷運局表示，受缺工缺料影響，市府推動的5個標案平均流標3次，最多的高達5次，政府已增經費約2百多億，預計6月陸續再陸續上網招標。

環狀線北環段目前僅環狀線北機廠站順利標出動工，北環段仍有11個車站尚未動工，市府將其分為5個標案，其中4個標案公告上網後平均流標3次，最高紀錄還有流標5次，主因是原物料不斷上漲，且許多營造廠都投入國內科技廠房建造，不願投標環狀線。南環段共有6個車站，現在也尚未標出。

台北市捷運局解釋，受國際情勢影響，從2020年7月至今，營建物價總指數漲了20%，鋼價漲幅超過50%，原編列的經費不足，廠商也不願意投標，所以才遲遲無法動工。

台北市捷運局表示，市府目前將北環段11個車站拆成5個標案，其中Y25、Y26、Y27站體較大，會較晚開標。另外4個標案都經過檢討，增加過經費，預計6月初會陸續招標。南環段目前將先公開招標動物園站、政大站，另外4個站體將視招標狀況，做調整後再公告上網。

台北市捷運局指出，政府面對大環境影響，從2年前至今總共增加了2百多億元經費，就是希望能早日動工，不過因為多個標案受到影響，完工時間可能會延遲1至2年。

台北市捷運局指出，由於環狀線涉及層面廣，若這次還標出不去，將會重新與中央、新北市府再做檢討，討論是否還需要增加經費或尋找其他方式來解決問題。

台北市捷運局表示，另外捷運聯開案的部分，目前都還在用地取得、招商階段，這些案子也沒有這麼高的急迫性，時間彈性較長，不大會受到捷運站體流標的影響。

新北市議員李坤城指出，環狀線流標多次，其實能施作捷運的公司也不多，政府可提早與潛在廠商討論流標的問題點，當達成一定共識後再上網招標，否則一直流標，時間越拖越久，經費越來越高，損失的只是政府與人民。

台北市捷運公司則提到，環狀線通車正式收費是2020年，全年平均運量約4萬人次。今年迄今平均日運量約3.9萬人次；5月份(至5/14)平均日運量約2.9萬人次，近期多少有受到疫情影響。

另外大家關心的環狀線經營權問題，新北市捷運局回應，新北環狀線由新北市出資、中央補助興建，於2018年簽訂營運行政契約委託台北市政府至2023年1月30日。目前已啟動移轉前前置協商作業。

新北市捷運局表示，從去年11月19日開始，雙北捷運局及雙北捷運公司副總經理多次共同召開移交幕僚工作會議，並已分組就營運、監理、財產等分別召開小組會議及幕僚磋商研討執行移轉細節，後續將持續透過各小組協商機制，朝契約屆期如期移轉營運推動。