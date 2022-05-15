最美刺客戴湘儀確診 暴瘦到46公斤

新北市議員擬參選人戴湘儀今日在臉書宣布確診，她說，從昨日開始就感覺到全身發冷、咳嗽、喉嚨痛，到醫院等待採檢PCR的路程也相當喘，看到排隊人龍相當長，決定明日再採檢。戴湘儀認為，政府應該可以做得更多，應將「快篩陽視同確診」，將醫療量能留給中重症患者。

戴湘儀表示，她從昨天晚上開始就全身發冷、全身疼痛、咳嗽、喉嚨痛、些微胸悶、沒有胃口還想吐，今早打了1922等候約10分多鐘，按照接話員的指示，去了台北家附近的醫院，發現線上預約都滿了，現場開放的名額也不多。

戴湘儀說，光是一趟20分鐘來回的路程，就走的好喘、幾乎寸步難行，好像全身骨頭都要拆了一樣，她想等明天症狀轉好，再到醫院去排隊PCR。

戴湘儀指出，沒有親身感受，就不能真正體會，有症狀的市民朋友，必須撐著身體，站在長長的的隊伍裡，等候數小時，太辛苦了。

戴湘儀提，到面對快篩陽，她很冷靜，因為自己一個人，只需躺著養病、叫Uber eats就還能過，但如果家裡還有老的小的，家長要忍著自己的病痛，照顧孩子和長輩，要他們如何還要到醫院去排隊PCR，她完全能體會這些人的擔心害怕和辛苦，政府一定要做更多。

戴湘儀表示，看排隊等候PCR的人潮，就能清楚明白醫院量能已經不夠，與其讓生病的民眾受苦，為何不將「快篩陽視同確診」，大家應該讓醫院正常運作，把人力留下來照顧中重症的病患，降低死亡率，但中央跟地方彷彿在平行時空，侯市長的喊話和語重心長，CDC曾幾何時聽了？

戴湘儀最後提到，她累了，想到明天要去排隊就很累，還開玩笑上次瘦到46公斤是初戀的失戀，再來就是這次選舉，等康復後要跑行程要把所有新莊小吃通通吃起來。