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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

台中大坑賞蝶活動登場 大玩台中APP尋寶抽大獎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供

台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天登場，生態老師帶領民眾到園區探訪，觀旅局表示，賞蝶活動共4場次，均採網路預約報名，後續3場(5月22日、29日及6月5日)，分別於5月17日、24日、31日上午9時開放網路報名。

觀旅局指出，民眾除參加生態活動外，即日起可下載大玩台中APP進行探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿8個徽章即可參加抽獎，獎品有200份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊、2萬點Line Point及最大獎共10張價值2000元的大坑商圈消費券。

台中市風景區管理所提醒，大坑生態園區屬於自然戶外空間，建議參加活動的民眾以穿著長褲、布鞋、戴帽子為佳，防蚊又防曬。

疫情期間不開放現場報名，戶外活動也要配合全程佩戴口罩，除照護、隔離及自主健康管理者請勿報名外，若報名後收到停班、停課需隔離者，也請謹守規定落實防疫不參加活動，並盡快通知主辦單位。更多旅遊資訊可上台中觀光旅遊網（ https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供
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台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局在大坑生態園區辦理2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動後，第二波蝴蝶生態解說今天也登場。圖／台中市觀旅局提供

生態園區 隔離 台中市

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