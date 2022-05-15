邀在地辦工作坊 北市打造全新景興公園預計114年完工

台北市打造文山區全新的景興公園，預計民國113年1月開工、114年3月將完工，為能瞭解地方民眾對公園的期待與需求，北市工務局公園處舉辦設計工作坊「動手玩公園 探險興世界」，邀請公部門、專家學者、NGO團體、在地居民及相關使用者，共同討論對公園想法，盼透過互動式討論，與民眾一同創造屬於生態和在地居民的景興公園。

北市公園處園藝科長郭蘭香表示，景興公園屬於二格山系，與仙跡岩風景區相互接壤，原為景美第2公墓，於民國94年遷葬完畢，99年都市計畫變更為公園用地。這次工作坊期盼透過小組手作活動，逐步完成心中理想且適地適性的公園，在開闢後串連周邊綠資源，不僅改善市容美化，更提供民眾親山與休憩的好景點。

北市公園處長黃淑如表示，為落實公民參與、貼近使用者，這次在公園基本設計前先辦理工作坊，由專家學者帶領民眾走入公園，透過其歷史人文及生態等分析資料，引導民眾一同譜出對公園的想像，並將討論成果納入設計元素，打造出符合需求、自然舒適的公園。