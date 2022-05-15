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治安堪憂！7年編2600萬 北市885座公園監視器不到2成

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
文山森林公園廣達11.2公頃卻連1支監視器都沒有。圖／北市府提供
文山森林公園廣達11.2公頃卻連1支監視器都沒有。圖／北市府提供

北市有885座公園，但公園監視器僅542支，平均一座公園連1支監視器都不到，北市議員指出，過去公園曾發生鬥毆、毒品、甚至還有華山大草原分屍命案，監視器數量過少，恐成治安死角，要求市府盤點北市公園監視器設置期程，並與警政系統結合；北市公園處表示，已訂定三年計畫，今年會針對公廁、兒童遊戲場地優先設置。

議員張斯綱指出，北市885座公園，但監視器僅542支，等同於一座公園平均僅有0.612支監視器，連1支都不到；統計設有監視器的公園僅152處，平均僅17.17％公園有設置監視器，比例不到2成，但北市府自2016年起，每年都有編列相關預算。

2016年監視器經費編列181萬4067元、2017年291萬3915元、2018年291萬3915元、2019年291萬3915元、2020年382萬2331元、2021年545萬9534元、2022年620萬元，總計2603萬7677元，但公園監視器設置速度卻牛步化，若發生刑案，恐沒有相關影響可以調查。

議員耿葳也指出，文山區公園地幅廣大，文山森林公園廣達11.2公頃，一旁還有景美運動公園，福興公園廣達14公頃，但文山森林公園、福興公園卻連1支監視器登沒有，景美運動公園也僅2支。

耿葳表示，占地廣達20公頃的大安森林公園、青年公園均設置30支監視器、9.28公頃的士林官邸公園也有13支、7.62公頃的228公園有23支，但占地1.36公頃的艋舺公園僅15支，質疑公園監視器除設置不足外，分布也不平均。

工務局副局長張郁慧坦言，當初公園設置時，沒有優先考量監視器部分，主要是為了再民眾隱私及安全取得平衡，針對議員質疑發生刑案是否有無影像可調查，張郁慧表示，目前公園監視器並無與警察局連線。

北市公園處黃淑如回應，市府已規畫這3年，從2021年至2023年將針對治安熱點、公廁、兒童遊戲場周邊增設監視器，監視器數量將增至738支，並視需求滾動式檢討，今年會優先在公廁、特色遊戲場周邊先設置；另文山森林公園預計7月將裝設5支監視器。

占地廣達20公頃的大安森林公園（圖）約有30支監視器，但14公頃的福興公園連1支監視器都沒有。聯合報系資料照
占地廣達20公頃的大安森林公園（圖）約有30支監視器，但14公頃的福興公園連1支監視器都沒有。聯合報系資料照

監視器 北市 大安森林公園

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