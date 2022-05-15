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台東養護機構群聚染疫 縣府整備防疫物資因應

中央社 / 台東縣15日電

國內COVID-19疫情升溫，台東有住宿型養護機構群聚染疫，縣府協助整備防疫物資，包括快篩試劑、N95口罩、防水隔離衣等，另外提供一般醫用防疫口罩2500片給各老人福利機構。

台東縣政府今天發布訊息表示，縣內各社會福利機構平時均依照各項規定辦理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫相關措施，自4月14日起禁止探訪至5月31日止。為落實防疫措施，各項防疫物資都預先整備，啟動疫情應變作為，降低疫情災害。

社會處長陳淑蘭指出，針對機構發生COVID-19染疫事件，依平時已建立緊急聯繫窗口，於事件發生第一時間，機構立刻向社衛政窗口通報，隨時掌握即時資訊。由衛生局提供快篩劑、隔離衣等物資，並連結疫情指揮中心防疫師，由社衛政主管人員偕同防疫師進場針對隔離措施、照護人力、醫療分流等提供專業輔導建議。

台東縣政府輔導及協助各機構因應疫情都需整備1個月防疫物資，針對此次疫情升溫也緊急由社衛政提供機構總計350劑快篩試劑、200套N95口罩、200套防水隔離衣，並持續辦理防疫物資購置、向中央爭取供貨數量。

另針對服務特性，配合中央配給，提供一般醫用防疫口罩2500片給各老人福利機構。

針對住宿型養護機構染疫，第一時間提供活動、管制、採檢等各項建議、建立機構內人員清單；馬偕醫院迅速組成檢驗團隊進場為機構全體人員進行採檢、聖母醫院持續提供後續定期採檢服務、各專責醫院共同分擔重任，將有需要的住民分流送醫及協助診療用藥等事宜，以及縣內專責醫院，包括東基、部東、馬偕及榮院，一起協助機構降載，以維持機構的照顧服務品質及住民健康。

疫情 快篩試劑 口罩

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