下毛毛雨也要玩 浮洲逾2千平方公尺恐龍遊樂場今啟用

占地2200平方公尺的板橋浮洲遊戲場，歷經10個多月的工期後，在今日啟用。新北市長侯友宜到場視察說，浮洲遊戲場規畫許多恐龍特色的遊樂設施，及成人體健設施富有特色；此外，新北市其他136座公園，每個都不太ㄧ樣，像是熊好玩公園，公園裡有繪製台灣野生動物，除玩樂也兼具教育意義。

侯友宜說，新北市有136座公園，每個都不太ㄧ樣，像是熊好玩公園，公園裡有繪製台灣野生動物，除玩樂也兼具教育意義。而板橋就有20幾座公園，浮洲遊戲場是板橋第一座符合共融精神，具在地特色的河濱親子遊戲場，且擁有北台唯一的太空漫步遊樂設施。

侯友宜不忘提醒民眾防疫措施，還說若確診不要覺得慘了，像是副市長陳純敬日前確診，3天就過了「要平常心看待」。對近年物價、工資上漲，侯話鋒一轉說，工程發不出去壓力很大，像汐止有工程招標23次才發包，因此在疫情期間公園能落成，相當不容易。

浮洲有茉莉花故鄉的美名，加上鄰近的里名為龍安里，因此高灘處將在地「九龍傳說」納入設計，以恐龍及香花為主題，建置體建設施、鳥巢飛盤、天空之塔、親子共融鞦韆、沙坑、跳樁、共融滑梯區、彈跳床、恐龍親子雕塑等設施，今日啟用雖然下著毛毛雨，仍不減小朋友遊玩的心。

此外，高灘處表示，遊戲場緊鄰大漢溪右岸河濱自行車道，民眾除了可以遛孩子外，不遠處還有一個浮洲人工溼地，可以散步並感受與大自然共存的氛圍，適合半日遊的好地方。不過若遇到淹水或颱風等天災，高灘處會將遊戲場的遊具設施拆除，避免影響防汛功能。