台20勤和至復興段上午雨勢趨緩 下午再實施預警性封閉
高雄市山區受梅雨鋒面及東北季風影響，陸續有降雨情況發生，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉指出，昨晚勤和至復興為夜間安全實施預警性封閉，今天上午5點保全朝巡雨勢已趨緩，7點起實施戒護通行，因昨晚雨勢還是較大，預計下午至晚上將再實施預警性封閉。
陳正偉表示，受梅雨鋒面及東北季風影響，勤和以上昨晚出現單日降雨量累積超過100毫米，為用路人安全，梅山口至向陽段昨日起至明日實施預警性封閉，而勤和至復興明霸克露橋段因應夜間視線不佳，昨晚8點起實施預警性封閉。
陳正偉說，保全今天上午5點實施朝巡，發現山上雨勢趨緩，上午7點起實施勤和至復興段戒護通行，由保全帶領需要上山的用路人進行單向通行，但因山區還是持續有雨，考量昨晚雨勢漸強情況，預計下午至晚上再採取預警性封閉。
陳正偉指出，梅山口至天池、桃源沿線這幾天都持續有落石及樹木倒塌情況發生，公路總局人員都第一時間及時排除，但還是提醒用路人這兩天非必要避免進入山區，保障自身安全。
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