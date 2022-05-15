快訊

立院法制局、校長協會籲中小學停課兩周 教育部回應了

確診喉嚨痛如刀割！除了吃藥 醫推5方法自我緩解症狀

選戰逼近 國民黨5月25日將正式提名蔣萬安參選北市長

台20勤和至復興段上午雨勢趨緩 下午再實施預警性封閉

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供

高雄市山區受梅雨鋒面及東北季風影響，陸續有降雨情況發生，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉指出，昨晚勤和至復興為夜間安全實施預警性封閉，今天上午5點保全朝巡雨勢已趨緩，7點起實施戒護通行，因昨晚雨勢還是較大，預計下午至晚上將再實施預警性封閉。

陳正偉表示，受梅雨鋒面及東北季風影響，勤和以上昨晚出現單日降雨量累積超過100毫米，為用路人安全，梅山口至向陽段昨日起至明日實施預警性封閉，而勤和至復興明霸克露橋段因應夜間視線不佳，昨晚8點起實施預警性封閉。

陳正偉說，保全今天上午5點實施朝巡，發現山上雨勢趨緩，上午7點起實施勤和至復興段戒護通行，由保全帶領需要上山的用路人進行單向通行，但因山區還是持續有雨，考量昨晚雨勢漸強情況，預計下午至晚上再採取預警性封閉。

陳正偉指出，梅山口至天池、桃源沿線這幾天都持續有落石及樹木倒塌情況發生，公路總局人員都第一時間及時排除，但還是提醒用路人這兩天非必要避免進入山區，保障自身安全。

高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線沿線本月14日至16日陸續出現落石、倒塌樹木，公路總局人員及時清除。圖／甲仙工務段提供

保全 梅雨

延伸閱讀

桃園復興後山買快篩半天 議員：無快篩無法上工難維生

梅雨到 明霸克露橋鋼便橋今晚8點預警性封閉

山區雨勢增 台20線勤和至復興段晚間8時起封閉

汛期考驗來臨 這3天勿入南橫梅山口至向陽路段

相關新聞

影／台北松山慈惠堂發放免費快篩第二天 人龍500公尺長

疫情持續升溫，民眾對快篩試劑需求大，實名制快篩販售常見排隊購買人潮。台北松山慈惠堂分兩天14、15日，上、下各二梯次，向...

下毛毛雨也要玩 浮洲逾2千平方公尺恐龍遊樂場今啟用

占地2200平方公尺的板橋浮洲遊戲場，歷經10個多月的工期後，在今日啟用。新北市長侯友宜到場視察說，浮洲遊戲場規畫許多恐...

台20勤和至復興段上午雨勢趨緩 下午再實施預警性封閉

高雄市山區受梅雨鋒面及東北季風影響，陸續有降雨情況發生，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉指出，昨晚勤和至復興...

青農領隊搭輕軌走讀淡水 體驗在地食材的農村特色便當

疫情發展下，民眾開始注意到生活環境，並也往戶外走，新北淡水青農張哲岳與淡水旅學堂、新北捷運局合作推「輕軌里山」活動，藉由...

旅學堂邀民眾閱讀台茶 走讀體驗淡水茶金年代

新北市淡水是展演茶文化的最佳舞台，除了曾為北台灣茶葉出口第一商港外，淡水同時也是台灣烏龍茶之父約翰．陶德的發跡地。「新北...

實體視訊雙軌面試 北市就服處本周釋出528就業機會

儘管疫情持續攀升，為了持續協助民眾求職，北市就業服務處微型徵才活動推出實體及視訊雙軌面試，讓求職民眾能放心面試，就服處從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。