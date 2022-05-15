青農領隊搭輕軌走讀淡水 體驗在地食材的農村特色便當

疫情發展下，民眾開始注意到生活環境，並也往戶外走，新北淡水青農張哲岳與淡水旅學堂、新北捷運局合作推「輕軌里山」活動，藉由搭乘輕軌帶領旅客進入農村社區，利用在地食材製作具有淡水風味的農村特色便當，體驗淡水的生態環境與人文之美。

近來各地不少走讀活動，民間及政府都力推，張哲岳從小在傳統農村長大，為了讓民眾更了解淡水農村生活，與多方合作在15日、27日、29日推出「輕軌里山-旅行在山的那一方」活動，帶領民眾走訪淡水近郊鄉村生態及農村景致。

張哲岳分享，疫情影響下讓人們開始重視環境與生態保育，許多人也傾向於前往人少的郊區休閒旅遊，希望這次活動讓民眾透過大眾運輸走「近」當地，活動期間每人發放一台導覽機，在漫步農村同時，也能保持安全距離，放心享受視覺、聽覺以及味覺帶來的饗宴。

張哲岳指出，這次活動包含以當季種植的友善蔬菜及茶籽油製作的個人餐盒，秉持「吃在地、食當季」的理念，將淡水農村的古早味傳承下來，讓遊客實際體驗淡水的風土佳餚，打開五感，感受當地自然與文化的珍貴，也將健康、友善的理念推廣出去。

農業局說，84年次的青農張哲岳原本長年從事餐飲業，這也讓他深刻體認食品安全重要性，認為食物應該要貼近自然本質，因此返鄉學習種植友善蔬菜，並於109年接手家中經營的「阿三哥農莊」，提供自家當季種植友善蔬果及無菜單料理，舉辦各式食農教育與生態體驗活動。