移民署邀講師 新住民瑜伽技巧調節家庭關係

今天是國際家庭日，移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，找來學習瑜伽十多年，來自大陸江蘇的新住民姐妹王芬芬授課。曾到印度2度進修瑜伽的王芬芬談到，瑜伽不只是興趣，更是她調節家庭關係的技巧，鼓勵新住民不要害怕，擁有正念心，結善緣。

移民署台北市服務站在課程中，邀請課程學員們製作木屋造型擴香石，再用乾燥花點綴，最後滴上香薰油，讓香氣隨著愛的祝福，一併蔓延到新住民家庭的每個角落。

課程講師王芬芬說，在因緣際會下，到台灣環島旅行時認識現在的丈夫，2人在4年前結婚領證後，隔年便隨著丈夫在台灣安頓，當時年僅23歲的她，已經在廣州擔任5年的瑜伽老師工作，婚後在台灣繼續教瑜珈，做自己有興趣的事。

王芬芬曾為專進自己的專業，2度前往瑜伽發源地印度進修，不管是瑜伽體位伸展、梵文唱誦、靜心冥想及力量叫巧訓練等精髓，都能一一掌握。

特別的事，王芬芬也將瑜伽運用在經營家庭中，一但遇到與丈夫、公婆觀念不合地方，在溝通前就整理好自己，談話不帶情緒性的字眼，就像瑜伽一樣，用各種體式察覺身體內在訊號，用呼吸感知當下，找到安定的力量。

王芬芬鼓勵和自己一樣遠嫁的姊妹不要害怕，家是講愛的地方，只要擁有正念之心，就能溝通結善緣。