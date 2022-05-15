實體視訊雙軌面試 北市就服處本周釋出528就業機會

儘管疫情持續攀升，為了持續協助民眾求職，北市就業服務處微型徵才活動推出實體及視訊雙軌面試，讓求職民眾能放心面試，就服處從5月17至20日邀請17家知名企業，釋出528個工作機會，高薪上看70K。

北市勞動局長陳信瑜表示，本周徵才廠商，餐飲旅宿業占9家，共釋出334個工作機會，達總工作機會數6成，其餘為批發零售業、視聽娛樂業及照顧服務業等。

勞動局表示，根據就服處統計資料顯示，本周徵才廠商開年起已多次在各就服站求才，最缺工的餐飲業屬外場服務員與儲備幹部，為改善餐飲業普遍流動率高的狀況，也再調整薪資結構，讓儲備幹部高薪站上42K，外場正職人員更有37K，與餐飲業平均薪資相較，增幅達4%。

至於批發零售業不受疫情影響，OSIM新加坡商傲勝全球(股)公司釋出銷售人員高薪達70K，外勤維修技術人員高薪達60K，以及依身障權益保護法第38條規定進用名額的顧客服務部助理1名，專科學歷，月薪介於28K到30K。

本周參與現場徵才的廠商有錢櫃、皓群、軒饌廚坊、財團法人奬卿護理展望基金會私立臺北居家長照機構、微風集團、捷利國際餐飲、安心食品(摩斯漢堡)、五花馬水餃、震旦行、三商餐飲、新加坡商傲勝(OSIM)、金興發、欣葉日式料理、樂多多世界、星聚點、台灣屈臣氏、柯旅天閣，歡迎有興趣的民眾，參加現場徵才的面試。

勞動局表示，徵才活動地點為5月17日(二)在內湖站舉辦，18日(三)在信義就服站舉辦，19日(四)在信義、景美、南港東明青銀就服站、西門及艋舺站舉辦，20日(五)西門站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。