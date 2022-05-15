影／台北松山慈惠堂發放免費快篩第二天 人龍500公尺長

疫情持續升溫，民眾對快篩試劑需求大，實名制快篩販售常見排隊購買人潮。台北松山慈惠堂分兩天14、15日，上、下各二梯次，向民眾免費發放快篩試劑，每梯次發放1000份，共計4000份，1份2劑的快篩試劑。

上午發放的第二天，民眾一早六點就開始排隊，等候領取號碼牌。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。 台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。記者黃義書／攝影 台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾一早六點就來排隊，拿到一號號碼牌。記者黃義書／攝影 台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。記者黃義書／攝影 台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。發放前30分鐘發放號碼牌。記者黃義書／攝影 台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。記者黃義書／攝影 台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。記者黃義書／攝影