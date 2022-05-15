快訊

基隆2歲確診男童42.4℃…問5家醫院難收治 轉送榮總死亡

確診哪裡可買到清冠一號？QA詳解如何申請公費清冠一號及公費、自費有何差別

影／台北松山慈惠堂發放免費快篩第二天 人龍500公尺長

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，工作人員幫忙排隊民眾噴酒精消毒。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，工作人員幫忙排隊民眾噴酒精消毒。記者黃義書／攝影

疫情持續升溫，民眾對快篩試劑需求大，實名制快篩販售常見排隊購買人潮。台北松山慈惠堂分兩天14、15日，上、下各二梯次，向民眾免費發放快篩試劑，每梯次發放1000份，共計4000份，1份2劑的快篩試劑。

上午發放的第二天，民眾一早六點就開始排隊，等候領取號碼牌。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。

台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾一早六點就來排隊，拿到一號號碼牌。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾一早六點就來排隊，拿到一號號碼牌。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。發放前30分鐘發放號碼牌。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。發放前30分鐘發放號碼牌。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。記者黃義書／攝影
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑。民眾撐著傘、穿雨衣一路從山上慈惠堂的廣場，排到山下的福德路的路口，人龍在福德國小轉角處轉彎，再延伸到圍牆末端，約500公尺，排隊等候領取免費的快篩試劑。記者黃義書／攝影

快篩試劑 疫情 實名制

延伸閱讀

詐團賣快篩當幌子盜林右昌戳鼻照 警：一頁式詐騙廣告

快篩詐騙零星出現 警提醒水貨易有詐騙

「綠色通道」加速取藥！中央擬65歲以上快篩陽 優先給口服藥

香港承認快篩結果後疫情下降 專家：上海應參考

相關新聞

影／台北松山慈惠堂發放免費快篩第二天 人龍500公尺長

疫情持續升溫，民眾對快篩試劑需求大，實名制快篩販售常見排隊購買人潮。台北松山慈惠堂分兩天14、15日，上、下各二梯次，向...

實體視訊雙軌面試 北市就服處本周釋出528就業機會

儘管疫情持續攀升，為了持續協助民眾求職，北市就業服務處微型徵才活動推出實體及視訊雙軌面試，讓求職民眾能放心面試，就服處從...

中央淡水蓋社宅 塞車恐更嚴重

總統蔡英文訂出8年20萬戶社宅的目標，包含新北淡水區2處社宅共1712戶。新北市議員陳偉杰批評，淡水地區缺的不是房子而是...

融入茶礦碼頭歷史 水返腳公園啟用

新北市政府近年積極推動特色公園，位汐止區忠順廟旁的水返腳公園，市長侯友宜昨揭牌後啟用，以茶葉、礦業、水返腳碼頭等地方歷史...

「文寶寶」遺愛人間 家屬轉贈配方奶粉

新北市一位罹患巨結腸罕病的「文寶寶」，因氣切及大腸切除，經醫師診斷需飲用特殊配方的「佳易得」奶粉，社工和雀巢股份有限公司...

公共汙水管卡卡 油脂堵塞占9成

公共汙水管堵塞不僅無法發揮原有效能，更降低管線壽命，台北市議員潘懷宗指出，北市去年花4千萬清疏，堵塞原因包含雜物、水泥漿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。